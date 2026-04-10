Doniños tendrá un nuevo aparcamiento de bicis y paneles para las baterías militares

Batería de Doniños Archivo

La visita del alcalde, José Manuel Rey, y el edil de Servizos, José Tome, a Doniños, con el fin de reunirse con la presidenta de la AVV O Lago, Juana Díaz, para aborda las labores efectuadas en el marco del plan de barrios municipal, sirvió además para adelantar por parte del regidor otras actuaciones que se ejecutarán en esta parroquia costera.

Se desarrollarán en el marco de la actuación ‘Creación e sinalización de camiños ciclables nas Baterías militares de Ferrolterra’ del Plan de Sostenibilidade Turística en Destinos (PSTD) Centro Histórico de Ferrol e Patrimonio Militar da Costa Ártabra de la Diputación de A Coruña, y entre estas se encuentra la instalación de un aparcamiento de bicis en la zona LIC/ZEC Costa Ártabra, integrada en la Red Natura 2000, así como la señalización del mirador para facilitar la orientación de los visitantes y mejorar la experiencia para conocer el entorno, así como un panel informativo sobre la batería de Doniños.

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Estas dos actuaciones cuentan con una inversión total de 30.000 euros.

La reunión con la representante vecinal sirvió, además, para hacer balance del Plan de barrios municipal, que se saldó en esta parroquia con la actuación del servicio de parques y jardines en más de 85.000 metros cuadrados en el paseo marítimo de Doniños y en el mirador de Outeiro. Se desbrozaron más de 8.200 metros lineales, entre la carretera principal y caminos, y se limpiaron 29 alcantarillas, 45 colectores de basura y los lavaderos de O Vilar y A Fonte.

En cuanto al servicio de mantenimiento eléctrico fue preciso llevar a cabo nueve actuaciones para solucionar averías que afectaban al correcto funcionamiento.

El alcalde avanzó además que próximamente esta zona se verá beneficiada con las obras de saneamiento rural, al tiempo que hizo balance de los trabajos ejecutados en la carretera de O Lago, con una inversión de casi 80.000 euros, y en O Vilar, por un importe de 85.000.

Los representantes municipales recogieron, además, demandas expresadas por la presidenta de O Lago, como la necesidad de un parque infantil en la zona.