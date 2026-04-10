Apoyo del comité de Navantia a las demandas de las auxiliares de San Fernando

Miembros del comité de empresa, el pasado mes de febrerol Jorge Meis

El comité de empresa de Navantia Ferrol manifestó este viernes su solidaridad con los trabajadores de la industria auxiliar en San Fernando que se están movilizando para denunciar la existencia de listas negras “polo seu activismo sindical”.

Después de que en las jornadas previas lo hiciese la CGT, el órgano de representación de los trabajadores de la factoría de Ferrol en pleno señala que las “prácticas represivas, máis propias de réximes autoritarios e abertamente antisindicais, non teñen cabida nunha sociedade democrática”. En esa línea, instan a la empresa a “non adoptar ningún tipo de medida en contra das accións destes compañeiros, que manteñen unha loita lexítima polas súas condicións laborais, nas que a precariedade é a norma” y que el grupo naval público “debe eliminar”. Considera el comité “especialmente grave” el hecho de que “mesmo se lles chegue a impedir a entrada de comida nas instalacións” gaditanas.

Por último, la representación legal de la plantilla ferrolana hace un llamamiento al resto de los comités de empresa del grupo y también al intercentros para que muestren públicamente su solidaridad “con estes compañeiros nesta xusta loita”.