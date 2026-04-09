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Ferrol

Un queso de tetilla elaborado por las Queserías del Eume es candidato a ‘reinar’ en España

Es uno de los finalistas del 'GourmetQuesos' que tendrá lugar en Madrid

Redacción
09/04/2026 22:52
El queso de tetilla de Queserías del Eume ya fue premiado a nivel mundial
El queso de tetilla de Queserías del Eume ya fue premiado a nivel mundial
Cedida
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El Tetilla de Denominación de Origen Protegida (DOP) que se elabora en las Queserías del Eume, en la villa de As Pontes, es uno de los seleccionados como finalistas en la 16ª edición de GourmetQuesos, el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026 que celebrará su final el próximo 13 de abril en el recinto ferial madrileño de Ifema durante el evento gastronómico de Salón Gourmets. 

En concreto, la pieza competirá en la categoría uno, de “vaca joven leche cruda o pasteurizada”, y se trata de una de las tres elaboraciones que toman parte desde municipios de la provincia de A Coruña, junto a otras empresas de Arzúa y Melide. En total, han sido elegidos un centenar de quesos entre los 800 que se han presentado al certamen. 

Los quesos de la comarca triunfan de nuevo en los “World Cheese Awards”

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Este queso, con la tradicional forma cónica y fabricado en el municipio pontés, conserva el “sabor y calidad del tradicional gallego”, siendo “excelente como postre o tapa, servido con orejones, mermeladas y acompañado de un buen Godello”, recomiendan desde Queserías del Eume, una compañía familiar que ya vio cómo su creación se alzó con el premio al mejor del mundo en la edición de 2019-2020 de los World Cheese Awards. 

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