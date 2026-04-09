Un ‘infinito’ desde Aspanaes para trasladar a la clientela de Gadis que el autismo existe

El supermercado Gadis de Catabois sirvió de escenario para la lectura del manifiesto y la presentación de la bolsa Jorge Meis

El supermercado Gadis de Catabois acogió ayer la presentación de una acción “sencilla en apariencia, pero con gran valor simbólico”, como trasladó Ivonne Pose, tesorera de la Asociación de Padres y Madres de Personas con Autismo de Galicia (Aspanaes) quien, junto a la directora de Márketing y RSC de Gadisa, Melisa Pagliaro, presentaron las bolsas de papel que llevan impreso un ‘infinito’, símbolo de la diversidad existente dentro del Trastorno del Espectro Autista.

Elegido entre varios de los diseños que firman usuarios de la residencia de la entidad, con sede en San Pedro de Leixa, desde este viernes se repartirán en los ocho establecimientos que la cadena tiene en Ferrol. “Estamos muy felices de esta acción conjunta enmarcada en el mes de concienciación sobre el autismo”, valoró la responsable de la marca en un acto que contó con la presencia de integrantes del colectivo, profesionales y familias.

De hecho, la lectura del manifiesto estuvo a cargo de dos chicos con TEA, quienes trasladaron que en Europa hay siete millones de personas autistas, y en España medio millón, siendo necesaria su visibilización para completar el camino hacia la inclusión, que debe pasar por escuchar, conocer, garantizar el apoyo y la accesibilidad, además de “participar en la sociedad”.