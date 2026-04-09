Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
‘Sete crianzas xudeas’ chegou ao Centro Cultural do Campus interpretada por Artábria

O grupo de teatro amador da entidade foi quen puxo en escena a peza, adaptada por Helga Méndez

Redacción
09/04/2026 22:39
Esteiro centro cultural universitario teatro Sete crianzas xudeas
Un dos pases que tiveron lugar onte no Centro Cultural
Daniel Alexandre
O grupo de teatro amador da Asociación Artábria converteu este xoves o Centro Cultural Universitario do Campus Industrial de Ferrol no escenario ideal para levar a peza de microteatro ‘Sete crianzas xudeas’, unha obra da británica Caryl Churchill que, neste caso, foi traducida ao galego e adaptada pola dramaturga ferrolá Helga Méndez. 

A cita contou con dous pases, ás 19.30 e 20.15 horas, cun faladoiro engadido para aportar aínda máis reflexión a un texto que foi interpretado pola propia Méndez, mais tamén por Amir Ismail, Carmen Barrios, Inés Fernández, Lola Vilar, María Xosé Martínez, Maribel Carro, Maysa Ismail, Óscar López e Xabier Gil. Eles e elas trouxeron á cidade as diversas formas de adoutrinamento que sofren nenos e nenas. 

A peza estivo enmarcada na mostra que propuxo o colectivo Ferrol con Palestina, a través de BDS Galiza e que leva por título ‘HeART of Gaza’, a cal aínda pode visitarse no recinto lectivo. 

Ademais, este sábado está convocada unha concentración promovida pola entidade, con poesía e música, que leva por título ‘Rumbo a Gaza’. Será desde as 19.00 horas nas letras de ‘Ferrol’ do peirao de Curuxeiras en apoio á Global Sumud Flotilla que parte novamente á Franxa. Serán sete persoas as que poñan voz aos versos, e os sons correrán a cargo das Revoltosas de Antonia Alarcón. 

Palestra de Ana Ares, vicerreitora, no Casino Ferrolán

Este venres, ás 20.00 horas, a vicerreitora do Campus Industrial de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, impartirá unha palestra no Casino Ferrolán (rúa Real, 100) sobre “coñecemento, tecido empresarial e compromiso social” da Universidade da Coruña na cidade.

