‘Sete crianzas xudeas’ chegou ao Centro Cultural do Campus interpretada por Artábria
O grupo de teatro amador da entidade foi quen puxo en escena a peza, adaptada por Helga Méndez
O grupo de teatro amador da Asociación Artábria converteu este xoves o Centro Cultural Universitario do Campus Industrial de Ferrol no escenario ideal para levar a peza de microteatro ‘Sete crianzas xudeas’, unha obra da británica Caryl Churchill que, neste caso, foi traducida ao galego e adaptada pola dramaturga ferrolá Helga Méndez.
A cita contou con dous pases, ás 19.30 e 20.15 horas, cun faladoiro engadido para aportar aínda máis reflexión a un texto que foi interpretado pola propia Méndez, mais tamén por Amir Ismail, Carmen Barrios, Inés Fernández, Lola Vilar, María Xosé Martínez, Maribel Carro, Maysa Ismail, Óscar López e Xabier Gil. Eles e elas trouxeron á cidade as diversas formas de adoutrinamento que sofren nenos e nenas.
A peza estivo enmarcada na mostra que propuxo o colectivo Ferrol con Palestina, a través de BDS Galiza e que leva por título ‘HeART of Gaza’, a cal aínda pode visitarse no recinto lectivo.
Ademais, este sábado está convocada unha concentración promovida pola entidade, con poesía e música, que leva por título ‘Rumbo a Gaza’. Será desde as 19.00 horas nas letras de ‘Ferrol’ do peirao de Curuxeiras en apoio á Global Sumud Flotilla que parte novamente á Franxa. Serán sete persoas as que poñan voz aos versos, e os sons correrán a cargo das Revoltosas de Antonia Alarcón.
Palestra de Ana Ares, vicerreitora, no Casino Ferrolán
Este venres, ás 20.00 horas, a vicerreitora do Campus Industrial de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, impartirá unha palestra no Casino Ferrolán (rúa Real, 100) sobre “coñecemento, tecido empresarial e compromiso social” da Universidade da Coruña na cidade.