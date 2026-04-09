Mar Lago y Álex Martínez, del restaurante Bacelo, optan a ser los mejores cocineros gallegos

Mar Lago y Álex Martínez durante su participación en ‘Pan de Barco’ Jorge Meis

La organización del Premio Cociñeiro Galego ha elegido como finalista a la pareja de chefs ferrolanos Mar Lago y Álex Martínez, que se medirán a otros cuatro colegas de Guitiriz, Melide, Marín y Trasmallo.

Impulsado por Galicia Fórum Gastronómico desde 2014, esta será la primera vez que la cita se organice de forma independiente al evento y adquiera carácter anual, un factor que “reforza o seu papel como escaparate do talento emerxente e como indicador da evolución da cociña galega”, como indicó su directora, Ana Trevisani.

Será el próximo 26 de mayo en Vigo cuando se celebre la gala en la que se elegirá al restaurante ganador de entre los cinco elegidos que, en palabras del jurado, son “un reflexo do dinamismo que caracteriza á cociña galega actual, marcada polo respecto ao produto e unha estreita conexión co territorio”.

En el caso de los ferrolanos, desde la organización valoran que “na súa cociña prima o produto local, de proximidade e de tempada, ofrecendo unha cociña tradicional actualizada para compartir, que lles fixo merecedores de mencións de prestixio” y añaden además que “a súa carta fusiona sabores galegos con outras influencias e sempre ofrecen suxerencias fóra de carta segundo mercado”.