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Ferrol

La Xunta destina 18.000 euros a la eliminación de especies invasoras en el área de Doniños

La delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, visitó el humedal en el que se acometen los trabajos

Redacción
09/04/2026 22:03
Martina Aneiros visita Pinar de Doniños plantas invasoras
Martina Aneiros supervisando las labores que se están acometiendo en el humedal
Jorge Meis
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La Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, está realizando a lo largo de toda la Comunidad una serie de actuaciones de eliminación de especies exóticas invasoras (EEI) en entornos naturales. En el marco de esta iniciativa, la delegada territorial de la administración autonómica en Ferrol, Martina Aneiros, visitó esta mañana el entorno de Doniños, donde ya se está interviniendo.

Según detalló la representante del gobierno gallego, en esta parroquia se está trabajando contra la proliferación de la planta de regaliz, conocida también como sempreviva (Helichrysum petiolare), una planta originaria de Sudáfrica notablemente resistente a climas fríos. En este sentido, Aneiros Barros señaló que estos trabajos, que consisten en el corte de los ejemplares y el arrancado manual de las raíces, deben realizarse fuera de épocas de diseminación de las semillas, como es el inicio de la primavera, para lograr así la máxima “efectividade”.

Martina Aneiros visita Pinar de Doniños plantas invasoras
En total, se han destinado 157.000 euros para toda el área de Ferrol
Jorge Meis

“Estas accións, clave para a conservación dos nosos espazos naturais, permitirannos desfrutar e manter tanto a rica biodiversidade como as especies autóctonas presentes en enclaves coma este”, afirmó la delegada territorial. Y es que la planta de regaliz, pese a adquirir un marcado carácter ornamental en los últimos años, está considerada de alto riesgo en Galicia por su rápida expansión, poniendo en peligro brezales en zonas como Ferrol u Oleiros.

Esta iniciativa autonómica, recordó la representante, cuenta con un presupuesto de 157.000 euros para todo el término municipal de Ferrol, teniendo un coste las labores concretas en el humedal de la parroquia de Doniños de 18.000 euros. El programa, asimismo, ha sido cofinanciado por la UE a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

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