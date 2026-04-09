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Ferrol

La familia de José Couso Permuy recuerda al cámara ferrolano asesinado hace 23 años

Hicieron una ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre en el barrio de Esteiro

Redacción
09/04/2026 22:47
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La familia de José Couso recordó al cámara asesinado en su plaza
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Fue el 8 de abril de 2003 cuando los tanques norteamericanos que se encontraban en Bagdad durante la invasión de Irak bombardearon el Hotel Palestina, donde se encontraban numerosos periodistas extranjeros, entre ellos el ferrolano José Couso Permuy, que no sobrevivió al ataque. 

Una ofensiva que, si bien reconoció hasta El Pentágono alegando que respondían a un supuesto “fuego enemigo”, no encontró amparo en la justicia nacional ni internacional a pesar de la lucha que emprendieron sus seres queridos. 

Este miércoles, cuando se cumplían 23 años de su asesinato, su familia realizó de nuevo la ofrenda floral que se repite anualmente en el mismo lugar desde que en 2008 el Concello de Ferrol puso su nombre a la plaza de la Paz, en Esteiro. Claveles rojos al lado de la placa que recuerda al cámara, que por aquel entonces trabajaba para Informativos Telecinco junto a Jon Sistiaga. 

Desde el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que por expreso deseo de sus familiares dejó de usar el nombre de José Couso en su premio a la libertad de prensa, quiso recordar la efeméride también, asegurando que “manter a memoria do seu asasinato, e máis o do ucraíno Protsyuk, aínda impunes, segue a ser hoxe un símbolo da loita contra os crimes de guerra”.

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