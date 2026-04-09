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Ferrol

La centralita del Concello registró unas 2.000 consultas telefónicas durante el pasado mes de marzo

La Oficina de Atención Cidadá volvió a situarse como el departamento con mayor número de comunicaciones

Redacción
09/04/2026 13:43
balaustrada Concello
Se registró una ligera caída en las comunicaciones respecto al pasado enero
AEIG
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El Concello de Ferrol recibió durante el pasado mes de marzo un total de 1.957 consultas telefónicas. Según informó esta mañana el concejal de Participación Cidadá, Javier Díaz Mosquera, se registró una media de 98 llamadas al día, un balance ligeramente inferior al del pasado mes de enero, con 1.967 comunicaciones –unas 104 diarias–.

Asimismo, el 32% de los usuarios de este servicio solicitaron el traslado telefónico directo a un área en concreto, mientras que el mismo porcentaje solventaron sus dudas sin necesidad de consultar especificamente. El 36% restante, por tanto, fueron derivadas por el propio Consistorio a un negociado “para ofrecer unha información máis especializada”. 

En este sentido, la distribución es muy similar a la de comienzos de año, cuando el 35% fueron llamadas solicitando la transferencia directa a un departamento, mientras que tan solo el 30 se solucionaron desde centralita.

En cuanto a las áreas con mayor volumen de comunicaciones, la Oficina de Atención Cidadá volvió a liderar el listado con 620 consultas –39 menos que en enero–, seguida de Benestar Social (246), Recadación (237), Urbanismo (158), Objetos Perdidos (88) y Servizos (74). 

Por último, el también teniente de alcalde volvió a poner en valor la importancia de la mencionada oficina, calificándola de “ferramenta clave” de cara a ofrecer un servicio a los vecinos “máis áxil, próximo e eficaz”.

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