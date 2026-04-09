La arquitectura local despunta a nivel internacional en los premios Obra del Año de la ArchDaily

Casa Hutmann, una de las propuestas valoradas SEA Arquitectos

Los premios Obra del Año, que recogen actuaciones arquitectónicas del mundo hispano, ha contado también en su edición de este año con un “trocito” de Ferrol.

Aunque esta semana se han dado a conocer los finalistas y no se haya entre las propuestas definitivas, la obra del arquitecto ferrolano Carlos Graña ha llegado a contar con una doble nominación en estos galardones internacionales.

El estudio SEA Arquitectos, liderado por Graña, y con sede en A Coruña, contó con dos actuaciones entre las tres obras seleccionadas de Galicia entre los más de 1.000 proyectos presentados de todo el mundo.

Las dos nominaciones de este estudio fueron la Casa LD y la Casa Hutmann, dos obras que fueron seleccionadas en este certamen que organiza ArchDaily, la plataforma web de arquitectura y diseño.

La obra de Carlos Graña no es ajena a Ferrol, no solo por el origen del responsable de SEA Arquitectos, sino por la cantidad de obras de este estudio tanto en Ferrol como en la comarca.

En la ciudad naval se pueden encontrar ejemplos de su trabajo que han sido premiados en diferentes certámenes como la rehabilitación de un edificio de Ucha Piñeiro en la calle María, en pleno centro histórico o el proyecto que recibió el accésit para la definición de la plaza de Armas, bajo el lema ‘Un Ferrol para las personas’.

También en Narón es el autor de reconocidos proyectos como la Casa del Sol o el pabellón Ra, entre otras edificaciones.

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Pero las que han sido señaladas para los premios Building of the Year, organizados anualmente por ArchDaily y que se conceden mediante votación pública para obras que sobresalen por su calidad arquitectónica, innovación y relación con el entorno, se encuentran en Feáns –Casa Hutmann–, y en el entorno de A Coruña –Casa LD–.

El propio arquitecto Carlos Graña señaló, tras sus nominaciones, que la arquitectura en Galicia “vive un momento estupendo, con grandísimos profesionales haciendo un trabajo impecable y que sus dos propuestas hayan encontrado su pequeño espacio en unos premios de esta envergadura nos ilusiona enormemente y nos anima a seguir aprendiendo y trabajando con el mismo respeto por nuestro paisaje”.

Las dos obras del arquitecto ferrolano no han pasado a la final, que se dio a conocer esta misma semana, y en la que quedaron como las construcciones más votadas de España –una propuesta de Madrid y otra de Getxo– y latinoamérica. Saldrán de aquí los tres ganadores. En esta etapa final se decidirán los tres vencedores del año, con votaciones abiertas hasta el próximo 15 de abril a las 18.00 horas.