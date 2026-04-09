Fotografías “incómodas” para cambiar el color de un cáncer que nunca fue rosa

Diana Fajardo en la inauguración de la muestra este miércoles Daniel Alexandre

Cuando Diana Fajardo se hizo fotógrafa hace dos décadas, escogió su profesión para contar historias aunque la cuenta corriente obligase en los inicios a retratar más que a documentar. Fue una amiga quien se puso al otro lado del objetivo, embarazada, habiendo tenido un cáncer de mama diez años antes, y sin que nadie le explicase algo tan básico como la complicación que tendría a la hora de amamantar con una prótesis a la que se vio abocada por mera estética y que su cuerpo rechazaba.

Ese fue el punto de inflexión, la “rabia” que movió a la coruñesa a buscar mujeres dispuestas a hacer visibles las consecuencias reales de una enfermedad que, lejos de ser del color rosado de los lazos que prenden de las solapas, es más bien un ‘marrón’ que puede llegar a matar en muchos de los casos. De la mano de la periodista Dolores Vázquez y de 13 vecinas de la provincia coruñesa, ambas parieron ‘Virando o Rosa’, un proyecto premiado con el Premio Luísa Villalta 2025 de la Diputación y que es protagonista hasta el 17 de mayo de una exposición que puede visitarse en el centro cultural Torrente Ballester.

Desprotegidas

Las autoras estuvieron este miércoles en la inauguración de la muestra, participando antes en una mesa redonda moderada por la periodista Leticia Río en la que también intervino la concejala de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, y dos pacientes con cáncer de mama: Noelia Rama, que sale retratada en la serie fotográfica, y Natalia Pérez.

Coloquio previo a la inauguración de la muestra Martín Barreiro

Escuchándolas, se creó un espacio seguro, pero también “incómodo”, como dijo la presentadora, porque desde el principio se despojaron de los tabúes y contaron una parte de la enfermedad que queda totalmente invisibilizada tras los lazos rosas y toda la maquinaria capitalista del ‘pinkwashing’.

Las personas asistentes se dejaron llevar por relatos que mostraron las costuras de un sistema sanitario que tarda en diagnosticar, que minimiza la sintomatología si es femenina, que ensancha los plazos hasta hacerlos mortales, que no sabe acompañar en un proceso que va mucho más allá de las revisiones y que impone todavía en mayor medida, en un contexto claramente machista, la reconstrucción como una obligación estética y no por ser de verdad deseo de la paciente.

Tríptico con los retratos de una de las participantes Martín Barreiro

“Están moi desprotexidas”, expusieron las autoras, ofreciendo el “dato abrumador” anual de la detección de 930 casos de cáncer de mama solo en la provincia para certificar, al haberles puesto rostro, que “foi unha sorpresa saber o que implica esa diagnose”.

“¿Qué tal?”

Las trece mujeres hablan desde sus fotografías en blanco y negro, sacando pecho y mostrando su vulnerabilidad, en muchos casos, al querer aferrarse a la vida porque, por encima de todo, son madres. A Noelia y Natalia, Río les preguntó cómo estaban, la “respuesta larga”. La primera dijo que “estoy viva, pero con Tramadol, Espidifén, pastillas para dormir... El ánimo sí que no duele”. La segunda, a la que le murió una compañera de cáncer de mama hace dos días, reconoció que estaba “revuelta” porque “no siempre acaba bien”.

La exposición podrá verse hasta el 17 de mayo Daniel Alexandre

Miramontes, por su parte, compartió también su preocupación por una amiga íntima a la que se le está manifestando la enfermedad con la brutal cara de la metástasis tres décadas después de haberse operado. “Hay una falta de seguimiento, es un problema”, sentenció la concejala, agradeciendo poder tener ‘Virando o Rosa’ en Ferrol cerrando la programación del 8M para acercarse a una realidad “de manera humana”, porque “está muy bien el lazo, la visión, pero lo importante es conocer los sentimientos de ellas”.