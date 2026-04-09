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Ferrol

El reto de Hackathon ya está en marcha y el proyecto ganador se conocerá este viernes

La solución premiada podrá desarrollar su proyecto en Navantia

Redacción
09/04/2026 22:47
Politécnica de Esteiro Hackaton
Equipos trabajando en la Politécnica de Esteiro
Daniel Alexandre
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El Hackathon Next Pioneers, que organizan Navantia y el Campus Industrial de Ferrol, y a través del cual se plantea un reto real para que se busque en 24 horas una solución al mismo, puso este jueves en marcha a estudiantes y profesionales de la factoría en dos escenarios, el propio astillero, con la presentación de la propuesta para esta edición: “Avances de seguridade do operario en traballos sobre bloques invertidos”, y el Campus. La resolución debe implicar facilitar la movilidad dentro de los bloques en la fase previa a su volteo y colocación en grada, salvando pasos de puertas y aberturas que deben ser cubiertas.

La presentación en Navantia contó con la participación del director del astillero de Ferrol, Eduardo Dobarro; de la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; del responsable de Transformación Digital e Industrial de Navantia Ría de Ferrol, Rafael Morgade; del director del Campus Industrial da Universidade da Coruña, Marcos Míguez; y del director de la Escuela Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz.

Participantes en la edición del pasado 2025 del Hackathon Navantia Next Pioneers

El hackathon de 24 horas propuesto por Navantia enfrenta a 35 alumnos del Campus de Ferrol e ingenieros junior

Más información

Los siete equipos participantes, tras conocer el reto, se desplazaron a uno de los talleres de prefabricado para conocer de forma directa el problema al que tienen que hacer frente.

Una vez de regreso a la Escuela EPEF se pusieron manos a la obra para diseñar, en menos de 24 horas, como se establece en el Hackaton, la mejor solución.

El fallo se conocerá este viernes, en torno a las 14.30 horas, en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI).

El equipo ganador recibirá como premio una beca para poder desarrollar su proyecto en Navantia.

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