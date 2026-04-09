El reto de Hackathon ya está en marcha y el proyecto ganador se conocerá este viernes

Equipos trabajando en la Politécnica de Esteiro Daniel Alexandre

El Hackathon Next Pioneers, que organizan Navantia y el Campus Industrial de Ferrol, y a través del cual se plantea un reto real para que se busque en 24 horas una solución al mismo, puso este jueves en marcha a estudiantes y profesionales de la factoría en dos escenarios, el propio astillero, con la presentación de la propuesta para esta edición: “Avances de seguridade do operario en traballos sobre bloques invertidos”, y el Campus. La resolución debe implicar facilitar la movilidad dentro de los bloques en la fase previa a su volteo y colocación en grada, salvando pasos de puertas y aberturas que deben ser cubiertas.

La presentación en Navantia contó con la participación del director del astillero de Ferrol, Eduardo Dobarro; de la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; del responsable de Transformación Digital e Industrial de Navantia Ría de Ferrol, Rafael Morgade; del director del Campus Industrial da Universidade da Coruña, Marcos Míguez; y del director de la Escuela Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz.

El hackathon de 24 horas propuesto por Navantia enfrenta a 35 alumnos del Campus de Ferrol e ingenieros junior Más información

Los siete equipos participantes, tras conocer el reto, se desplazaron a uno de los talleres de prefabricado para conocer de forma directa el problema al que tienen que hacer frente.

Una vez de regreso a la Escuela EPEF se pusieron manos a la obra para diseñar, en menos de 24 horas, como se establece en el Hackaton, la mejor solución.

El fallo se conocerá este viernes, en torno a las 14.30 horas, en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI).

El equipo ganador recibirá como premio una beca para poder desarrollar su proyecto en Navantia.