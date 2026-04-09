El gobierno local pisa el acelerador en las obras de rehabilitación de FIMO

Interior del pabellón 5, el primero en rehabilitarse Jorge Meis

De todas las iniciativas en marcha en Ferrol, la transformación del recinto FIMO en un gran complejo deportivo es, posiblemente, la que a día de hoy pasa más desapercibida. La actuación, que forma parte del macro proyecto ‘Cidade do Deporte’, servirá tanto de eje central de las instalaciones que abarcarán toda la ensenada de A Malata como de nexo entre las equipaciones ya existentes –el estadio y el pabellón, que también se reformarán–, al tiempo que se integrará con las zonas verdes del entorno creando un conjunto que busca aunar el ocio y el esparcimiento con la práctica de diferentes disciplinas.

Sin embargo, al encontrarse relativamente alejadas del núcleo urbano, las obras resultan menos llamativas, por ejemplo, que las del derribo de la muralla de Irmandiños, aun cuando comenzaron casi de forma pareja –la primera fase de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ arrancó en diciembre, pero los trabajos se pausaron por las vacaciones de Navidad, mientras que esta actuación se inició el 10 de enero–. Así, como detalló esta mañana la responsable del departamento de Urbanismo, Blanca García, las labores no se han desviado del cronograma municipal, manteniendo su objetivo de completar la primera etapa del proyecto antes de comenzar la temporada deportiva 2026/2027.

La torre central de FIMO se conservará Jorge Meis

Y es que, como se señaló en su momento, la idea es que el nuevo ciclo liguero del Baxi y O Parrulo se juegue en una de las naves de FIMO, concretamente en el número 5, mientras que el pabellón en el que tienen su sede se reformará. Así, podría decirse que el proyecto se ha dividido en dos fases, de modo que se ha dado prioridad a la rehabilitación de las instalaciones a las que se le dará un uso inmediato –como la mencionada sección 5, el edificio de usos múltiples, que será la nueva base de Protección Civil, o el de la Marina, que se destinará al boxeo–, mientras que el resto, así como buena parte de la urbanización del entorno, se realizarán posteriormente.

Actuaciones en marcha

Comenzando por el pabellón 5, que según las previsiones del Concello estará listo a finales de verano, las obras en estos momentos se están centrando en el firme de la nave, de hormigón pulido alrededor del campo de juego y de tarima de madera homologada en la pista. Así, los accesos de la cara sur –un portalón– y oeste –un hall con puertas de cristal– se eliminarán por completo, habilitándose en su lugar cuatro entradas más reducidas en cada esquina.

La configuración de la nueva sede de Protección Civil ya está concluida Jorge Meis

De igual modo, los laterales de mayor longitud del rectángulo contarán con gradas de concreto prefabricadas que ya se encuentran almacenadas en el recinto ferial, mientras que en los extremos más cortos se colocarán otras de estructura metálica, “hechas in situ”, sobre un conjunto de espacios para ofrecer diferentes servicios –en la parte sur, por ejemplo, irán aseos, una enfermería y una sala de recepción para los deportistas–.

En cuanto al ala norte, debajo del área de asientos se levantará un almacén de material, otro aseo y una sala de autoridades. Por último, en el lateral este, que anteriormente contaba con la zona de servicios, se levantarán los vestuarios para los y las jugadoras, mientras que el anexo que unía el pabellón 4, al igual que este último, se eliminará por completo.

Gradas de hormigón prefabricadas y listas para su instalación en el pabellón Jorge Meis

El otro espacio en el que se está trabajando activamente es el edificio de usos múltiples, que, como se señaló, albergará la nueva sede de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil –la nave en la que ahora se encuentran, también en FIMO, será demolida en cuanto se pueda hacer efectivo el traslado. En este caso las obras se ven ya desde el exterior bastante avanzadas, con las fachadas ya saneadas y la estructura del interior prácticamente finalizada. Así, la planta baja albergará el garaje y taller para los vehículos del organismo, con un acceso para los mismos con tres portones en su cara norte, mientras que los espacios abiertos en la pared oeste se cubrirán con lamas para facilitar la ventilación.

En este mismo piso, detalla la concejala, se habilitará una sala de comunicaciones, un almacén, un área de oficinas y dos entradas peatonales, una en una esquina del edificio y otra bajo el porche. Asimismo, se construirán en este mismo nivel una lavandería y dos vestuarios –masculino y femenino– con baño muy similares en estructura a los del parque municipal de bomberos. También en este inmueble, pero en la zona del auditorio, se habilitarán más oficinas, un aula para actividades formativas y un dormitorio para aquellos voluntarios que estén de guardia.

La concejala de Urbanismo, Blanca García Jorge Meis

El resto de plantas, indica Blanca García, quedarán “en obra”, es decir, que por el momento no se acondicionarán para su uso activo, si bien a la primera se le dotará de suministro eléctrico para que también pueda ser empleada como almacén. Cabe señalar que, como parte de la intervención en este espacio, también se está rehabilitando la cubierta, que será de paneles tipo sandwich, de montaje sencillo y menor mantenimiento.

Demoliciones

Otras de las labores que ya se están acometiendo es la demolición de naves y otras estructuras que no se rehabilitarán para el complejo deportivo. Así, tanto el pabellón 4 –empleado para la práctica del boxeo–, incluido el auditorio construido por la Cámara de Comercio, como su anexo que lo conecta con el 5 ya han sido completamente vaciados y comenzarán a derruirse en breve. De igual modo, uno de los dos edificios dedicados a locales de hostelería situados en la cara oeste del pabellón de la Marina ya ha sido eliminado por completo, mientras que los trabajos en el otro comenzarán en cuestión de días.

El pabellón de la Marina se destinará a la práctica del boxeo Jorge Meis

Precisamente estos derribos, como el programado para la edificación que actualmente emplea la agrupación de Protección Civil, han acelerado la rehabilitación del inmueble de la Marina, de cara a que los usuarios del club de boxeo puedan volver a entrenar en sus propias instalaciones. Como se recordará, esta construcción inicialmente iba a ser suprimida, pero su diseño único animó al Concello a conservarla y rehabilitarla –dado que técnicamente carece de valor patrimonial–. De esta forma, García Olivares explica que se mantendrá su configuración original, de modo que el ala este se reservará para el entrenamiento de los deportistas, mientras que la oeste se dedicará a la celebración de veladas de esta disciplina.

Asimismo, el espacio que actualmente ocupan los aseos se destinará a vestuarios, al tiempo que el piso superior, con una superficie muy reducida, en un principio se dejará de oficina –si bien su uso no está completamente definido–. En este sentido, la idea es conservar en la medida de lo posible el aspecto original del inmueble, por lo que únicamente se eliminará la estructura metálica decorativa anexa a las escaleras –que posiblemente se recorte ligeramente en la planta baja–.

Siguientes pasos

Si bien las actuaciones en marcha ya presentan, unos tres meses después de su inicio, avances significativos, lo cierto es que el proyecto en sí, con un plazo de ejecución de 18 meses, aún tiene mucho camino por recorrer. En cuestión de edificaciones, los pabellones 1, 2 y 3 tendrán una configuración muy diferente del 5, en tanto a que se busca una mayor integración con el entorno, sustituyendo las puertas actuales por accesos más amplios, de tipo ventanal, para facilitar la vista desde el exterior y la entrada de iluminación natural.

Un ala del pabellón de Marina se destinará al entrenamiento, el otro a veladas de boxeo Jorge Meis

En este sentido, la responsable de Urbanismo detalla que, a nivel constructivo, las intervenciones van a ser mínimas, limitándose al desarrollo de un espacio entre las naves 1 y 2 para el vestuario de los deportistas –se seguirá empleando para el entrenamiento de base–, el acondicionamiento de los tres inmuebles y la sustitución del firme, que será de pavimento deportivo en el 1 y el 3 y de resina en el 2, dado que se destinará a disciplinas de patinaje. A todo esto se suma, como al resto del recinto, la instalación de servicios –como suministro energético y de agua–, una de las “partidas gordas” del proyecto.

Sin embargo, la auténtica transformación de FIMO se acometerá en el exterior, que, como se mencionó, pasará a ser un espacio verde conectado a los parques de la parte trasera del recinto. De este modo, se ampliará el vial que se encuentra en el lateral este del edificio de usos múltiples y que va parejo al río Sardiña, uniéndolo con Aldea A Malata para facilitar el tránsito entre las zonas ajardinadas y el paseo marítimo. En este mismo vial, junto al pabellón 5, se habilitará una zona de aparcamiento, además de restaurar el antiguo puente peatonal.

El espacio central de FIMO dejará de estar pavimentado Jorge Meis

También se construirán otras dos zonas de aparcamientos detrás del inmueble de la Marina, aunque en este caso, de cara a favorecer su integración con el conjunto natural, se empleará gravilla estabilizada y estarán rodeados de especies arbóreas. De igual modo, se suprimirá todo el vallado del perímetro de FIMO, dado que se busca impulsar un complejo a lo largo de la ensenada interconectado con sendas peatonales y ciclistas. A este respecto, toda el área central de las instalaciones deportivas dejará de estar pavimentada y no se permitirá la entrada de vehículos, planteándose casi como un parque donde, además, se construirán tres pequeños estanques.

Por último, respecto a otras actuaciones contempladas en el macro proyecto ‘Cidade do Deporte’, pero que no están dentro del recinto ferial, la responsable de Urbanismo detalló que la reforma del pabellón de A Malata aún se encuentra pendiente de licitar, pero que la idea es iniciar el procedimiento lo antes posible para comenzar las obras tan pronto terminen las de la nave 5, de cara a la temporada 2026/2027. Asimismo, la cubierta del estadio también comenzará a cambiarse en breve, restando a día de hoy formalizar el contrato de dirección de obra.