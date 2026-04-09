El gobierno local exhibe el avance de las obras en la ‘Cidade do Deporte’

La comitiva comprobando el avance de las obras en el pabellón 5 Daniel Alexandre

El pasado 10 de enero, dieron comienzo de forma oficial las obras de reforma del antiguo recinto de la Feira Internacional de Mostras do Noroeste (FIMO) y su transformación en un gran complejo para el entreno y la práctica deportiva. La intervención, eje principal del macro proyecto ‘Cidade do Deporte’, tiene un plazo de ejecución de 18 meses y está presupuestada en 5,7 millones de euros, sufragados al 50% por la Consellería de Presidencia e Deportes y el Concello –con financiación de la Unión Europea–.

Así, el titular del mencionado departamento autonómico, Diego Calvo, y el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF), Pablo Prieto, acompañaron esta tarde al alcalde, José Manuel Rey, en una visita a las futuras instalaciones de A Malata para conocer de primera mano los avances en los trabajos. De este modo, la comitiva recorrió el recinto con los responsables de la obra y la concejala de Urbanismo, Blanca García, que explicaron a los representantes en qué punto se encuentra cada una de las actuaciones ya comenzadas.

Avance “positivo”

De esta forma, el regidor ferrolano señaló que el avance de los trabajos “é positivo”, asegurando que muy pronto “os nenos e as nenas da cidade poderán disfrutar” de estas instalaciones. En este sentido, Rey Varela agradeció al presidente de la RFGF y al conselleiro la visita y su apoyo al proyecto, destacando además de este último que “coñece o proxecto dende hai anos e, de feito, participou moi activamente como presidente da Deputación para que este recinto puidese seguir sendo público, pensando xa nese momento na oportunidade que tiñamos para o deporte, para os clubes e as federacións”.

“É importantísimo que traballemos todos xuntos en torno a mellorar o deporte na nosa cidade e na nosa comunidade”, aseveró el alcalde, agradeciendo a Prieto las diferentes actividades que realiza la Federación en el término municipal, avanzando además la intención del gobierno local de “intensificar” la colaboración con este organismo. “Aquí terán espazos importantes para que a RFGF poida crecer, igual que o vai facer o deporte en Ferrol”, insistió.

El pabellón de la Marina ya se encuentra andamiado de cara a su restauración Daniel Alexandre

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, recordó que José Manuel Rey, durante su anterior mandato, “consiguió la titularidad de todas estas instalaciones en una operación que en ese momento era audaz”, destacando de la misma su importancia no solo para el Concello, sino también “para todos los ciudadanos de Ferrol”. “Estaba adquiriendo un patrimonio a un precio muy bueno que iba a pasar a disposición de todos”, afirmó, lamentando que “durante muchos años” el activo se encontrase en situación de abandono.

De igual modo, el representante autonómico incidió en que la apuesta por transformar el recinto ferial en un complejo deportivo fue lo que llevó a la Xunta a querer participar en el proyecto. Asimismo, Calvo Pouso puso en valor el carácter multidisciplinar que tendrá la ‘Cidade do Deporte’, apuntando que, si bien las licencias de fútbol sala suponen un tercio del total de las tramitadas en Galicia, en la Comunidad se practican muchas otras disciplinas, las cuales podrán tener un lugar para su práctica en las instalaciones de la ensenada de A Malata.

Respecto a los trabajos que ya se están acometiendo, como avanzó este Diario esta misma semana, se están centrando principalmente en el acondicionamiento del pabellón 5, que estará terminado entre los meses de agosto y septiembre, a tiempo para la temporada 2026/2027 del Baxi y O Parrulo; en el desarrollo de la nueva sede de Protección Civil en el edificio de usos múltiples –de cara, además, a trasladar el centro de operaciones de la agrupación, también en FIMO, que será derruido–; en la demolición de algunas de las construcciones existentes, como la nave 4, su auditorio y el edificio anexo que la une al 5–; o la reforma del antiguo recinto de Marina, que se dedicará al boxeo.

“Fotocol” institucional

Desde el grupo municipal socialista no se comparte esa visión tan positiva del avance de las obras, criticando que el alcalde, José Manuel Rey, utilice los trabajos como “fotocol para visitas institucionais” en lugar de asegurarse de que se cumplan los plazos fijados. En este sentido, el concejal Julián Reina denunció, a través de un comunicado, “os evidentes e inxustificados atrasos” en el proyecto, señalando que no se está siguiendo el cronograma oficial fijado con la formalización del contrato en noviembre del año pasado.

Así, el edil del PSOE señaló que, de acuerdo con la mencionada hoja de ruta, muchas de las intervenciones deberían estar ya terminadas “ou en fases finais”, pero que “seguen pendentes”. A este respecto, el representante afeó al regidor que “prefira a fotografía institucional antes que a xestión eficiente”, insistiendo en que un contrato valorado en 5,7 millones de euros debería garantizar “unha execución fluída que evite os sobrecustos e as molestias aos usuarios”. Por último, el socialista instó al gobierno local a que se “centre en supervisar” los trabajos para asegurarse de que no se conviertan en una “eterna obra pendente”.