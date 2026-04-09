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Ferrol

El gobierno local anuncia el comienzo de la primera campaña de desbroces en el rural de 2026

La segunda fase de las labores tendrá lugar entre los meses de septiembre y diciembre

Redacción
09/04/2026 22:08
Foto NP 2026.04.09 Desbroces Leixa Santa Icía
Operarios municipales, esta semana en la parroquia de Santa Icía
Cedida
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Operarios municipales iniciaron esta semana las primeras labores de desbroce en el rural ferrolano. Según detalló la Concellería de Obras e Servizos, se trata de una primera fase de los trabajos, entre los meses de abril y mayo, a la que seguirá una segunda entre septiembre y diciembre.

“Onte deron comezo os traballos de desbroce nas vías do rural, unha tarefa fundamental para o mantemento diario e epecialmente importante ante a chegada do bo tempo”, aseguró el concejal responsable de esta área, José Tomé, explicando que la primera parroquia en la que se está actuando es Santa Icía –incluidos los lugares de Leixa, Trasancos y O Boial–. Una vez concluyan en este punto, las labores continuarán en los diferentes núcleos de Catabois, Santa Mariña, Serantes, A Cabana, Mandiá, Marmancón, Covas, Esmelle, San Xurxo, Doniños, San Felipe, A Graña y Brión.

En este sentido, Tomé López reiteró el compromiso del Concello de “traballar para mellorar a situación dos veciños do rural”, además de mantener labores de desbroce de forma regular. Cabe recordar que estos trabajos, por primera vez, se han incorporado al nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria.

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