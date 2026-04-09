Adiós a 'O Camiño do Inglés' tras 16 años siendo referente de la innovación gastronómica en Ferrol
Daniel López, chef del famoso restaurante, ha anunciado su despedida este jueves
Primero en la calle María, después en San Francisco y finalmente en Espartero. Estas han sido las tres etapas de 'O Camiño do Inglés' en sus 16 años de vida en Ferrol, una trayectoria que terminará a finales de este mes de abril, tal y como ha anunciado su chef, Daniel López, este jueves en las redes sociales.
La noticia ha pillado por sorpresa a buena parte de la sociedad ferrolana que lleva viendo cómo el cocinero pone a la ciudad en el mapa no solo gracias a su buen hacer entre fogones y a su reinvención constante, sino también por ser abanderado de la cocina en programas como 'MasterChef' o 'Searching for Spain' con Eva Longoria.
"Después de 16 años, 'O Camiño do Inglés' cerrará a final de este mes", comienza el comunicado, publicado este 9 de abril en los perfiles del restaurante, que aparecen vacíos del contenido anterior. "Te invito a acompañarnos en estos últimos días, y muy pronto te contaré hacia dónde nos llevará el próximo paso", añade el chef.
Deja, por lo tanto, una ventana abierta en este adiós, emplazando a su clientela habitual, y a los muchos comensales que vienen a la ciudad solo para probar sus platos, a disfrutar de una nueva experiencia que se está 'cocinando' en la cabeza del inquieto López.