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Ferrol

Adiós a 'O Camiño do Inglés' tras 16 años siendo referente de la innovación gastronómica en Ferrol

Daniel López, chef del famoso restaurante, ha anunciado su despedida este jueves

Redacción
09/04/2026 13:36
Antiguo Hospicio showcooking Pan de Barco
Daniel López, chef de 'O Camiño', en su participación de 'Pan de Barco' el pasado mes de marzo
Jorge Meis
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Primero en la calle María, después en San Francisco y finalmente en Espartero. Estas han sido las tres etapas de 'O Camiño do Inglés' en sus 16 años de vida en Ferrol, una trayectoria que terminará a finales de este mes de abril, tal y como ha anunciado su chef, Daniel López, este jueves en las redes sociales.

La noticia ha pillado por sorpresa a buena parte de la sociedad ferrolana que lleva viendo cómo el cocinero pone a la ciudad en el mapa no solo gracias a su buen hacer entre fogones y a su reinvención constante, sino también por ser abanderado de la cocina en programas como 'MasterChef' o 'Searching for Spain' con Eva Longoria.

"Después de 16 años, 'O Camiño do Inglés' cerrará a final de este mes", comienza el comunicado, publicado este 9 de abril en los perfiles del restaurante, que aparecen vacíos del contenido anterior. "Te invito a acompañarnos en estos últimos días, y muy pronto te contaré hacia dónde nos llevará el próximo paso", añade el chef.

Deja, por lo tanto, una ventana abierta en este adiós, emplazando a su clientela habitual, y a los muchos comensales que vienen a la ciudad solo para probar sus platos, a disfrutar de una nueva experiencia que se está 'cocinando' en la cabeza del inquieto López.

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