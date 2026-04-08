Una jornada dedicada a la historia de la carabela San Lesmes en Exponav, de la mano de Luis Gorrochategui

Luis Gorrochategui en una conferencia organizada por la cátedra Jorge Juan, en el Campus Industrial de Ferrol Jorge Meis

Este jueves 9, a partir de las 19.00 horas, la sala Carlos III de Exponav será escenario de una jornada, abierta al público, dedicada a la historia de la carabela San Lesmes, que se centrará en el libro del profesor Luis Gorrochategui al respecto. La cita coincide en la misma semana en que el centro recupera el horario de temporada baja, así como con la reapertura de la sala de Fundición, que se ha reorganizado y añadido una nueva pieza, un horno cedido por el Arsenal.

Gorrochategui explicará en este encuentro algunos de los detalles de la investigación que le llevó a publicar ‘La carabela de San Lesmes: el viaje más épico de la historia’. Prestará especial atención a su desaparición, en 1526, y a las noticias que empezaron a surgir a partir de 1929, sobre la supuesta supervivencia de la tripulación, que había partido de A Coruña con destino al Pacífico.

Según estas hipótesis, los embarcados se habrían asentado en las islas Tuamotu y realizado distintas expediciones, que llegarían incluso a Nueva Zelanda, una teoría que adelantaría el descubrimiento de este territorio, atribuido a Abel Janszoon Tasman en 1642.

Por otra parte, ya está abierto el plazo para apuntarse a la próxima visita guiada gratuita del sábado 18, a las 12.00 horas, a través del correo exponav@exponav.org o 981 359 682. El nuevo horario es de martes a viernes, de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00; los sábados de 10.00 a 19.00 y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.