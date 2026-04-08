Una empresa opta a la mejora de la accesibilidad en la zona de la Vecinal 5 de Caranza

Caranza unidad vecinal 5 Daniel Alexandre

Las obras de accesibilidad en el barrio de Caranza, que afectan a la vecinal número 5 del barrio, no tardarán en comenzar a ejecutarse, toda vez que tan solo una empresa ha presentado oferta para las obras, que salieron a licitación el pasado mes de marzo.

De cumplirse los requisitos pertinentes será la adjudicataria de la actuación, de cuyo proceso informó este miércoles el concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, una vez concluido el plazo de presentación de ofertas para la licitación de las obras.

Se trata, recordó, del proyecto de avance de la accesibilidad en el ámbito de las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española, en el barrio de Caranza, al que se presentó una única empresa, unas actuaciones que cuentan con un presupuesto de cerca de 89.000 euros y que está previsto llevar a cabo en la zona de acceso a 140 viviendas, en concreto las que forman los bloques 20, 24, 25 y 27 de dicha Vecinal.

El objetivo que busca el Concello con esta intervención no es otro que resolver las dificultades actuales de accesibilidad derivadas de unos accesos que, con el paso del tiempo, se fueron degradando debido a diversos factores, tales como su particular configuración y doble recorrido en dos aceras a distinto nivel o a las deficiencias de sus acabados, que se han ido deteriorando progresivamente.