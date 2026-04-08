Axenda cultural

O microteatro por Palestina do grupo de Artábria chega ao Centro Cultural Universitario de Ferrol

As instalacións acollen neste momento a exposición internacional 'HeART of Gaza'

Rita Tojeiro Ces
08/04/2026 21:30
Artábria obra de teatro Sete criaças judias por Helga Méndez
Daniel Alexandre
A peza de microteatro da dramaturga británica Caryl Churchill ‘Sete crianzas xudeas’, que foi traducida ao galego, adaptada e dirixida por Helga Méndez, representarase este xoves 9 no Centro Cultural Universitario do Campus Industrial de Ferrol. Esta intervención, en dous pases con faladoiro incluído (ás 19.30 e ás 20.15) virá da man do grupo de teatro amador de Artábria.

O espectáculo, que explora a maneira na que as nenas e nenos son adoutrinados, a partir de personaxes que son todos adultos, vai asociado á exposición que propuxo o colectivo Ferrol con Palestina, a través de BDS Galiza, no mesmo Centro Cultural Universitario. Así pois, esta cita constitúe un atractivo máis para visitar ‘HeART of Gaza’, composta de debuxos infantís complementados cun texto e audio.

Interpretan a peza Amir Ismail, Carmen Barrios, Helga Méndez, Inés Fernández, Lola Vilar, María Xosé Martínez, Maribel Carro, Maysa Ismail, Óscar López e Xabier Gil.

Campus inauguración exposición HeART of Gaza

‘HeART of Gaza’, unha mostra internacional que xa está no Centro Cultural Universitario da man de BDS Galiza

Te puede interesar

Artábria obra de teatro Sete criaças judias por Helga Méndez

O microteatro por Palestina do grupo de Artábria chega ao Centro Cultural Universitario de Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Fotograma do documental ‘Os mundos de Xosé Luís Méndez Ferrín’

Homenaxe a Méndez Ferrín no Ateneo Ferrolán por iniciativa dun grupo cidadán
Rita Tojeiro Ces
Las cuatro manos del Dúo Scaramouche en acción

El “Chopin gallego” se descubre con un piano a cuatro manos: la música romántica de Marcial del Adalid, en el Jofre
Redacción
Luis Gorrochategui en una conferencia organizada por la cátedra Jorge Juan, en el Campus Industrial de Ferrol

Una jornada dedicada a la historia de la carabela San Lesmes en Exponav, de la mano de Luis Gorrochategui
Redacción