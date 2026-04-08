La restauración del Pórtico de la Gloria, tema central de una cita con Ana Laborde en Ferrol

Ana Laborde dirigió el proyecto de conservación y restauración del pórtico de la catedral compostelana de 2010 a 2018 Cedida

‘Conservar nuestros monumentos. La restauración del Pórtico de la Gloria’ es el título de la conferencia que impartirá la emérita del Instituto del Patrimonio Cultural de España –IPCE–, Ana Laborde, el próximo jueves 16, a las 19.00 horas, en la sala Carlos III de Exponav. Esta profesional visitará la ciudad por invitación de la Universidade da Coruña –UDC– y la Armada, a través de la cátedra Jorge Juan que dirige la profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, Alicia Munín.

Durante ocho años, Ana Laborde dirigió el proyecto de conservación y restauración del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, con el Premio de Patrimonio Europeo 2019 en la categoría Conservación, el más prestigioso del sector en este ámbito territorial.

La intervención en Exponav, que forma parte del ciclo de conferencias para el curso 2025/2026 de la cátedra Jorge Juan, se centrará precisamente en esta obra, atendiendo en especial a la manera en la que se abordaron los trabajos y a los principales desafíos a los que se enfrentó el equipo, además de compartir con el público algunas de las claves descubiertas en el proceso.

Recorrido

La ponente se licenció en Geografía e Historia (especialidad de Prehistoria y Arqueología), por la UAM, además de titularse en Arqueología por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. De 1986 a 2024, año de su jubilación, Laborde trabajó en el IPCE: primero, como conservadora-restauradora de material arqueológico, y desde 1998, como miembro del departamento de Materiales Pétreos y Mosaico. A partir de 2019, forma parte del Consejo de Dirección en el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales –Iccrom– .