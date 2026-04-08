Homenaxe a Méndez Ferrín no Ateneo Ferrolán por iniciativa dun grupo cidadán
Xosé M. Beiras intervirá no encontro con Francisco Sampedro e Luís G. Blasco “Foz”, entre outros participantes
O Ateneo Ferrolán pon este xoves 9 o seu espazo a disposición dun acto homenaxe ao escritor e político Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense, 1938), impulsado por un grupo de cidadáns, que animan a todo o público interesado a asistir, con entrada libre, a partir das 19.00 horas. Neste encontro, presentado por Ana Santiago, intervirá o economista Xosé Manuel Beiras, o filósofo Francisco Sampedro e o profesor de lingua Luís G. Blasco “Foz”.
Sen ningún tipo de organización detrás, foron as mostras de interese, tanto por asistir como por participar nesta iniciativa, as que remataron materializando a proposta, que non ten máis pretensión que a de homenaxear “ao que cremos que é, sen dúbida, un dos grandes escritores vivos en Galicia, senón o mellor”, valora Francisco Sampedro.
Aínda que o propio Méndez Ferrín non poderá estar no acto, si que estará presente a través do texto que enviou, titulado ‘Vigo Ferrol’, no que fala da conexión destas cidades. Do mesmo xeito, Manuel Outeiriño e Fernando Ramallo participarán na distancia cos seus escritos.
Ademais das distintas intervencións, ao longo das dúas horas que se prevén de duración percorrerase a vida e a obra do homenaxeado coa proxección dun vídeo e, “se hai tempo, vai haber un recitado de poemas de Méndez Ferrín por parte de Karlotti, Iolanda Teixeiro, Antón Cobelo e Aitor Cordeiro”. Así mesmo, non faltará un peche musical do que se encargará Manolo Bacalhau.