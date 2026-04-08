Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Acto conmemorativo

Homenaxe a Méndez Ferrín no Ateneo Ferrolán por iniciativa dun grupo cidadán

Xosé M. Beiras intervirá no encontro con Francisco Sampedro e Luís G. Blasco “Foz”, entre outros participantes

Rita Tojeiro Ces
08/04/2026 21:20
Fotograma do documental ‘Os mundos de Xosé Luís Méndez Ferrín’
Cedida
O Ateneo Ferrolán pon este xoves 9 o seu espazo a disposición dun acto homenaxe ao escritor e político Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense, 1938), impulsado por un grupo de cidadáns, que animan a todo o público interesado a asistir, con entrada libre, a partir das 19.00 horas. Neste encontro, presentado por Ana Santiago, intervirá o economista Xosé Manuel Beiras, o filósofo Francisco Sampedro e o profesor de lingua Luís G. Blasco “Foz”.

Sen ningún tipo de organización detrás, foron as mostras de interese, tanto por asistir como por participar nesta iniciativa, as que remataron materializando a proposta, que non ten máis pretensión que a de homenaxear “ao que cremos que é, sen dúbida, un dos grandes escritores vivos en Galicia, senón o mellor”, valora Francisco Sampedro.

Aínda que o propio Méndez Ferrín non poderá estar no acto, si que estará presente a través do texto que enviou, titulado ‘Vigo Ferrol’, no que fala da conexión destas cidades. Do mesmo xeito, Manuel Outeiriño e Fernando Ramallo participarán na distancia cos seus escritos.

Ademais das distintas intervencións, ao longo das dúas horas que se prevén de duración percorrerase a vida e a obra do homenaxeado coa proxección dun vídeo e, “se hai tempo, vai haber un recitado de poemas de Méndez Ferrín por parte de Karlotti, Iolanda Teixeiro, Antón Cobelo e Aitor Cordeiro”. Así mesmo, non faltará un peche musical do que se encargará Manolo Bacalhau.

