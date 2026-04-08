Ferrolterra Antiga pone el foco en el peligro que corrieron los petroglifos de Chamorro en el incendio

La roca con los petroglifos al pie de la zona quemada Cedida

El incendio forestal que se produjo el pasado lunes en el monte de Chamorro, localizado en la zona baja de la capilla, en dirección a la fuente, y que obligó a cortar los accesos, tanto por el camino de tierra como por la carretera, durante un tiempo, pese a que fue rápidamente extinguido, estuvo a punto de dañar no solo la masa forestal de la zona sino la riqueza patrimonial de la misma.

Así lo denuncia la Asociación Cultural Ferrolterra Antiga, cuyo portavoz Antonio Casal, señaló que el fuego estuvo muy cerca de dañar el conjunto más importante de petroglifos del concello de Ferrol, ya que las llamas pasaron a tan solo unos centímetros de las piedras en las que se hallan estas inscripciones.

Representantes de la entidad visitaron este miércoles la zona afectada y se percataron de que “o conxunto arqueolóxico de Chamorro, patrimonio milenario, estivo a piques de desaparecer”. Se refieren así al conjunto catalogado en 2023 y en el que predominan, en buen estado de preservación, círculos concéntricos grabados en piedra, cazoletas y formas geométricas, que evidencian la cristianización de un lugar de culto pagano.

Desde la entidad se ha manifestado el agradecimiento a los vecinos y a los equipos de extinción que contuvieron el fuego, “sin eles o dano sería irremediable para o patrimonio, e para as entidades que traballamos na súa posta en valor, tería sido un golpe definitivo para os nosos proxectos”. La entidad pide que se reflexione sobre el hecho de que el patrimonio “non pode depender da sorte, porque pode que non a haxa”.