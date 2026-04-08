Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrolterra Antiga pone el foco en el peligro que corrieron los petroglifos de Chamorro en el incendio

Representantes de la entidad visitaron este miércoles la zona afectada

Redacción
08/04/2026 22:50
La roca con los petroglifos al pie de la zona quemada
La roca con los petroglifos al pie de la zona quemada
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El incendio forestal que se produjo el pasado lunes en el monte de Chamorro, localizado en la zona baja de la capilla, en dirección a la fuente, y que obligó a cortar los accesos, tanto por el camino de tierra como por la carretera, durante un tiempo, pese a que fue rápidamente extinguido, estuvo a punto de dañar no solo la masa forestal de la zona sino la riqueza patrimonial de la misma

Así lo denuncia la Asociación Cultural Ferrolterra Antiga, cuyo portavoz Antonio Casal, señaló que el fuego estuvo muy cerca de dañar el conjunto más importante de petroglifos del concello de Ferrol, ya que las llamas pasaron a tan solo unos centímetros de las piedras en las que se hallan estas inscripciones. 

Representantes de la entidad visitaron este miércoles la zona afectada y se percataron de que “o conxunto arqueolóxico de Chamorro, patrimonio milenario, estivo a piques de desaparecer”. Se refieren así al conjunto catalogado en 2023 y en el que predominan, en buen estado de preservación, círculos concéntricos grabados en piedra, cazoletas y formas geométricas, que evidencian la cristianización de un lugar de culto pagano. 

Desde la entidad se ha manifestado el agradecimiento a los vecinos y a los equipos de extinción que contuvieron el fuego, “sin eles o dano sería irremediable para o patrimonio, e para as entidades que traballamos na súa posta en valor, tería sido un golpe definitivo para os nosos proxectos”. La entidad pide que se reflexione sobre el hecho de que el patrimonio “non pode depender da sorte, porque pode que non a haxa”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de una rueda de prensa de la CGT a las puertas de Navantia

CGT de Navantia Fene y Ferrol se solidarizan con la huelga de dos compañeros de San Fernando
Redacción
Imagen de archivo de la zona de Rexistro y Estatística del consistorio ferrolano

El PSOE denuncia retrasos en el padrón y el gobierno habla de reducción de tiempos de espera
Redacción
Pasis de peatones recién pintados en Caranza

Avanza el pintado de los pasos de cebra por los distintos barrios, en calles de titularidad municipal
Redacción
Caranza unidad vecinal 5

Una empresa opta a la mejora de la accesibilidad en la zona de la Vecinal 5 de Caranza
Redacción