El PSOE denuncia retrasos en el padrón y el gobierno habla de reducción de tiempos de espera

Imagen de archivo de la zona de Rexistro y Estatística del consistorio ferrolano Emilio Cortizas

El funcionamiento de la administración local ha vuelto a enfrentar al grupo socialista y al equipo de gobierno, en esta ocasión en relación a los tiempos de demora en el servicio que gestiona el padrón municipal. Los socialistas aseguran que se está produciendo una situación de “colapso”, con grandes retrasos en la tramitación de empadronamientos y en la expedición de certificados.

Denuncian que la expedición de certificados históricos de empadronamiento está registrando demoras superiores al mes, el que confirma que no se trata de situaciones puntuales, sino de un problema estructural en el funcionamiento del servicio.

Desde el PSOE recuerdan que el padrón municipal es un registro obligatorio y esencial, del que dependen múltiples derechos administrativos, sociales y económicos, por el que su gestión debe realizarse con criterios de eficacia, agilidad y garantía de acceso. En este sentido, achacan al gobierno una deficiente de planificación, por no haber adaptado los recursos humanos y organizativos a la carga de trabajo existente.

Aunque se pone en valor la modernización tecnológica del sistema de gestión del padrón, advierten de que resulta “claramente insuficiente” si no va acompañada de un avance real de las condiciones en las que se presta el servicio, hablando , además, de un “espacio inadecuado” para prestar un servicio, donde ya se han llevado a cabo hasta dos agresiones a personal.

Los socialistas hablan incluso de caso concretos como el de un vecino que aseguran que más de un mes después del nacimiento de su hijo aun no han podido completar su empadronamiento –el gobierno asegura que ya se encuentra empadronado–.

Sistema de citas

Por su parte, desde el ejecutivo de José Manuel Rey se pone de manifiesto que el Servicio de Estadística y Padrón reforzó significativamente su capacidad de atención y gestión triplicando el número de trabajadores, con respecto al anterior mandato. Asimismo, recuerdan que se ha implantado un sistema de gestión de citas, que “facilita á cidadanía a realización de trámites ao tempo que contribúe y a unha mellor organización do traballo noss servicios de Estatística e Rexistro a través da web municipal, mantendo a asistencia presencial sen cita”.

El ejecutivo de Rey Varela señala que, tras más de 40 años, el Concello dispone por primera vez de un sistema integral de gestión del Padrón municipal de habitantes, que permitirá agilizar los trámites y que se ha logrado una notable reducción de los tiempos de espera en la expedición de certificados, superando la situación de “colapso que existía en el mandato socialista”. En la actualidad, los plazos se redujeron a una quinta parte de los que había al inicio del mandato.