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Concierto gratuito

El “Chopin gallego” se descubre con un piano a cuatro manos: la música romántica de Marcial del Adalid, en el Jofre

Este viernes 10 se inaugura un ciclo de conciertos gratuitos del Dúo Scaramouche en el teatro ferrolano

Redacción
08/04/2026 18:31
Las cuatro manos del Dúo Scaramouche en acción
Las cuatro manos del Dúo Scaramouche juntas en acción
Cedida
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El nombre de Marcial del Adalid está en camino de equipararse en popularidad a otros como los de Chopin, Salieri, Mendelssohn o Liszt, con los que tuvo relación el coruñés, uno de los grandes músicos románticos españoles, bien dando clase o recibiéndola. Al menos ese es el objetivo del ciclo de conciertos del Dúo Scaramouche, que la Diputación inaugura este viernes 10, a las 20.30 en el Jofre. Aunque las entradas son gratuitas, es necesario reservarlas en el propio teatro o en este enlace.

Este proyecto nace con motivo del bicentenario del compositor, buscando no solo recordar su figura sino también acercar un legado que forma parte del patrimonio cultural gallego, convirtiéndose Ferrol en la puerta de entrada a una iniciativa que también alcanzará el conservatorio de As Pontes, el lunes 27. Javier Ares y Jorge Briones serán las manos ejecutoras de esta sesión de alrededor de 60 minutos.

Los catedráticos del Conservatorio Superior de A Coruña, Javier Ares y Jorge Briones, a los lados de la diputada de Cultura, Natividade González

Ferrol será el primer destino del ciclo de piano a cuatro manos por la provincia de A Coruña

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