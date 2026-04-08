CGT de Navantia Fene y Ferrol se solidarizan con la huelga de dos compañeros de San Fernando

Imagen de archivo de una rueda de prensa de la CGT a las puertas de Navantia Jorge Meis

Las secciones sindicales de CGT en Navantia Fene y Ferrol han manifestado su solidaridad con dos compañeros de la industria auxiliar de San Fernando, que iniciaron un cierre en una de las grúas de la factoría para exigir “o fin das listas negras que lles impiden traballar na baía de Cádiz”.

Desde el sindicato hacen un llamamiento a los trabajadores de los recintos de Navantia a solidarizarse con ellos y al comité Intercentros, a los comités de empresa y al resto de los sindicatos de la principal a acordar acciones de solidaridad.

Entre otras cosas, indican, “porque, aunque en menor medida que los compañeros de la industria auxiliar, los trabajadores de la principal también sufrimos la actitud antisindical de Navantia”.