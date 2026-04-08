Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Avanza el pintado de los pasos de cebra por los distintos barrios, en calles de titularidad municipal

El Concello destina a la mejora de seguridad cerca de 545.000euros

Redacción
08/04/2026 22:56
Pasis de peatones recién pintados en Caranza
Pasos recién pintados en Caranza
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Los trabajos de pintado de la señalización horizontal existente en los viales de titularidad municipal de la ciudad continúan avanzando y se están realizando estos días en el barrio de Caranza. El concejal de Servizos, José Tomé, informó de que la empresa adjudicataria de estas actuaciones estuvo pintando los pasos de cebra en la avenida de Castelao. 

Las intervenciones se llevarán a cabo en los barrios de Esteiro, Ferrol Vello, Canido, Inferniño, Ultramar, Santa Mariña, San Xoán-Bertón, Catabois y Santa Icía. El plan contempla la reposición de líneas discontinuas, de bordillos, pintado de líneas en zig-zag, líneas de delimitación de los aparcamientos, parking en espiga, pasos de cebra e isletas. 

Asimismo, se repondrán las flechas, señales de stop, ceda el paso, limitación de velocidad, así como de las plazas adaptadas. El Concello destina a estos trabajos un total 544.725,27 euros, para mejorar la seguridad. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de una rueda de prensa de la CGT a las puertas de Navantia

CGT de Navantia Fene y Ferrol se solidarizan con la huelga de dos compañeros de San Fernando
Redacción
Imagen de archivo de la zona de Rexistro y Estatística del consistorio ferrolano

El PSOE denuncia retrasos en el padrón y el gobierno habla de reducción de tiempos de espera
Redacción
Pasis de peatones recién pintados en Caranza

Avanza el pintado de los pasos de cebra por los distintos barrios, en calles de titularidad municipal
Redacción
Caranza unidad vecinal 5

Una empresa opta a la mejora de la accesibilidad en la zona de la Vecinal 5 de Caranza
Redacción