Avanza el pintado de los pasos de cebra por los distintos barrios, en calles de titularidad municipal

Pasos recién pintados en Caranza Cedida

Los trabajos de pintado de la señalización horizontal existente en los viales de titularidad municipal de la ciudad continúan avanzando y se están realizando estos días en el barrio de Caranza. El concejal de Servizos, José Tomé, informó de que la empresa adjudicataria de estas actuaciones estuvo pintando los pasos de cebra en la avenida de Castelao.

Las intervenciones se llevarán a cabo en los barrios de Esteiro, Ferrol Vello, Canido, Inferniño, Ultramar, Santa Mariña, San Xoán-Bertón, Catabois y Santa Icía. El plan contempla la reposición de líneas discontinuas, de bordillos, pintado de líneas en zig-zag, líneas de delimitación de los aparcamientos, parking en espiga, pasos de cebra e isletas.

Asimismo, se repondrán las flechas, señales de stop, ceda el paso, limitación de velocidad, así como de las plazas adaptadas. El Concello destina a estos trabajos un total 544.725,27 euros, para mejorar la seguridad.