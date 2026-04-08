Ampliación del plazo para participar en el concurso de fotografía ‘Puerto y ciudad’

Una de las fotografías premiadas en anteriores ediciones Cedida

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha ampliado hasta el lunes 13 el plazo para participar en el VI concurso de fotografía ‘Puerto y Ciudad’. El concurso está abierto a cualquier persona de entre 12 y 18 años y cada participante presentará una única fotografía, inédita y en formato digital.

La temática deberá estar relacionada directamente con el mar, las instalaciones y las actividades portuarias en la ría de Ferrol. Los interesados deberán enviar sus imágenes a puertoyciudad@apfsc.es con la referencia ‘VI Concurso de Fotografía: Puerto y Ciudad’, incluyendo un título o lema, el nombre y apellidos del autor, edad y contacto.

El autor del mejor trabajo recibirá un pack de fotografía avanzada Canon EOS 2000D. El segundo y tercer premio será un pack creativo Canon EOS R100 Mirrorless.