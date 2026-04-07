Triple cita en la comarca para colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer

La entidad ya estuvo en el mismo punto el pasado 18 de marzo Daniel Alexandre

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene programadas varias acciones en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal desde este mismo miércoles. Así, además del Club de Saúde que promueven en los municipios de Ortigueira, As Pontes y Cedeira —los dos primeros comenzaron el lunes y el martes, mientras que el tercero lo hará el jueves 16 de abril—, habilitarán un punto informativo y de venta, convocan una caminata y celebran una comida solidaria, tres citas relevantes en su calendario.

Este miércoles, la delegación de la ciudad naval estará en la entrada del Casino Ferrolano en horario de 10.30 a 13.30 vendiendo boletos para el Sorteo Extraordinario Contra o Cancro de la Lotería Nacional, que se llevará a cabo este próximo sábado 11 de abril. Por cada décimo comprado —tienen un coste de 15 euros—, impulsarán programas gratuitos de apoyo e investigación.

Además, el domingo 19 de abril está previsto el evento ‘Pontedeume en marcha contra o cancro’, con salida a las 11.00 de la Praza do Conde e inscripciones a través de la web y en varios puntos de la villa. Asimismo, en esa jornada está fijada la comida en Mugardos, a las 14.30 en el Casino Mugardés, con venta de entradas en el centro cívico, entre otros.