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Ferrol

Triple cita en la comarca para colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer

Venta de lotería, caminata y comida solidaria en la agenda de la AECC

Redacción
07/04/2026 23:42
La entidad ya estuvo en el mismo punto el pasado 18 de marzo
La entidad ya estuvo en el mismo punto el pasado 18 de marzo
Daniel Alexandre
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La Asociación Española Contra el Cáncer tiene programadas varias acciones en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal desde este mismo miércoles. Así, además del Club de Saúde que promueven en los municipios de Ortigueira, As Pontes y Cedeira —los dos primeros comenzaron el lunes y el martes, mientras que el tercero lo hará el jueves 16 de abril—, habilitarán un punto informativo y de venta, convocan una caminata y celebran una comida solidaria, tres citas relevantes en su calendario. 

Este miércoles, la delegación de la ciudad naval estará en la entrada del Casino Ferrolano en horario de 10.30 a 13.30 vendiendo boletos para el Sorteo Extraordinario Contra o Cancro de la Lotería Nacional, que se llevará a cabo este próximo sábado 11 de abril. Por cada décimo comprado —tienen un coste de 15 euros—, impulsarán programas gratuitos de apoyo e investigación. 

Además, el domingo 19 de abril está previsto el evento ‘Pontedeume en marcha contra o cancro’, con salida a las 11.00 de la Praza do Conde e inscripciones a través de la web y en varios puntos de la villa. Asimismo, en esa jornada está fijada la comida en Mugardos, a las 14.30 en el Casino Mugardés, con venta de entradas en el centro cívico, entre otros. 

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