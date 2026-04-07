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Ferrol

Rechazado el recurso del ferrolano que disparó a otro en la cara

El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSXG y la Audiencia Provincial

Redacción
07/04/2026 21:56
Los delitos telemáticos continúan disparando los resultados porcentuales interanuales en el término municipal
La defensa aseguraba que se había vulnerado, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia del acusado
D.A.
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LICEO-620X50

El Tribunal Supremo confirmó esta mañana la sentencia del TSXG contra el ferrolano acusado de disparar a otro en la cara durante una discusión por un asunto de drogas, rechazando así el recurso de casación presentado por la defensa del hombre. El recurrente, señala el escrito judicial, aseguraba que se habían vulnerado sus derechos a una tutela efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, alegando que las pruebas aportadas durante el juicio no lo señalaban como el autor de la agresión más allá de toda duda.

Entre otras supuestas fallas, la defensa señala que la condena se sustenta principalmente en el testimonio de la víctima, el cual, afirma, no puede ser creíble al tratarse de una persona consumidora de drogas y por las contradicciones en horas y localizaciones en su declaración. Tampoco son concluyentes las observaciones periciales y de otros testigos, además de no haberse localizado el arma con la que se produjo el disparo.

Como respuesta, el Supremo apunta que el Tribunal Superior de Xustiza –y anteriormente la Audiencia Provincial– tuvo en cuenta todas estas consideraciones, respondiendo así a cada una de las presuntas contradicciones. Así, relata que, si bien los agentes de la Policía Nacional confirmaron que antes de la agresión, la víctima y el acusado se reunieron en un cajero con una tercera persona –al parecer hacían ‘bote’ para adquirir estupefacientes–, la propia versión cambiante de los hechos del supuesto agresor, sumada a las pruebas periciales recabadas, hacen inverosímil la versión de que fue otra persona la que disparó.

A esto se suma que el hecho de que los casquillos se localizasen frente a la casa del hombre, en una alcantarilla, pueden indicar un ánimo de deshacerse de las pruebas, así como el propio testimonio del armero que se las vendió y de las fotos del acusado portando el arma.

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