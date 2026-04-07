O Talentiño, un maratón de espectáculos de jóvenes de toda la provincia en el teatro Jofre

En O Talentiño 2025 actuó Enrique Ramil (de Ares), que destacó en certámenes como Operación Triunfo o Factor X y fue premiado como Mejor Artista Internacional en Viña del Mar, en Chile Jorge Meis

El teatro Jofre volverá a ser escenario de la gala final de O Talentiño, un concurso que cuenta con el apoyo del Concello de Ferrol y que ya está a la vuelta de la esquina. Este domingo 12, con la apertura de puertas programada para las 18.30, media hora antes del inicio del espectáculo, todo el público interesado está invitado a entrar en este gran evento que por primera vez amplió el alcance a toda la provincia.

Los finalistas de cada categoría convertirán la cita en un auténtico maratón de actuaciones de distinto tipo, aunque estas no serán las únicas: entre otras múltiples sorpresas, subirán a escena los ganadores de la edición del año pasado, la tercera. “Propuxémoslles participar este ano como artistas invitados e xa non só se animaron senón que están a preparar cousas moi especiais”, adelantan desde la producción de O Talentiño.

Con la conducción del profesor universitario y acordeonista Joaquín Enríquez, el evento hará partícipes a figuras destacadas como son Lucía Pérez, Xabier Vizcaíno y Eva Faraldo, que el año pasado ya formaron parte del jurado, un equipo al que esta vez se suma el dúo Caamaño&Ameixeiras.

Como una de las novedades, la marca Animosa aportará un premio especial a la promoción de la cultura y lengua gallegas, aparte de los 300 euros que se llevarán los ganadores de cada categoría, que también tendrán la oportunidad de actuar en el programa televisivo 'Quen anda aí?' de la TVG. Todos los finalistas recibirán una entrada a un parque multiaventura y un obsequio por cortesía del Campus Industrial de Ferrol.