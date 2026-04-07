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Ferrol

Más del 30% de la almeja reinstalada en la batea no pudo venderse

Apenas 224,5 kilos de japónica se enviaron a depurar en lo que va de año

X. Fandiño
X. Fandiño
07/04/2026 21:43
Batea de depuración
Batea de depuración
Emilio Cortizas
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Los datos relativos al funcionamiento de la batea de depuración intensiva de la boca de la ría en el primer trimestre del año revelan que algo más del 30% del total de los bivalvos –en concreto, de almeja japonesa– no pudo venderse en la lonja por diferentes motivos. 

Así, desde la Consellería do Mar se indica que en estas primeras semanas del año se reinstalaron 224,5 kilos, una cifra muy discreta que se explica por las malas condiciones meteorológicas de enero y febrero –entre otros factores, como la escasez de producto– y que, tras su estancia en la batea, salieron para la lonja de Curuxeiras menos de 219. 

Además, ya en la rula, tras el proceso de clasificación se descartó la subasta de más de 60 kilos, por lo que finalmente solo se despacharon algo menos de 155.

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