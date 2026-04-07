Más del 30% de la almeja reinstalada en la batea no pudo venderse

Batea de depuración Emilio Cortizas

Los datos relativos al funcionamiento de la batea de depuración intensiva de la boca de la ría en el primer trimestre del año revelan que algo más del 30% del total de los bivalvos –en concreto, de almeja japonesa– no pudo venderse en la lonja por diferentes motivos.

Así, desde la Consellería do Mar se indica que en estas primeras semanas del año se reinstalaron 224,5 kilos, una cifra muy discreta que se explica por las malas condiciones meteorológicas de enero y febrero –entre otros factores, como la escasez de producto– y que, tras su estancia en la batea, salieron para la lonja de Curuxeiras menos de 219.

Además, ya en la rula, tras el proceso de clasificación se descartó la subasta de más de 60 kilos, por lo que finalmente solo se despacharon algo menos de 155.