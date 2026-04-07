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Ferrol

Más de 400.000 personas visitaron Ferrol en esta Semana Santa

El alcalde, José Manuel Rey, realizó esta mañana un balance del impacto económico de la festividad en la ciudad naval

J. Guzmán
J. Guzmán
07/04/2026 21:52
O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado da concelleira de Turismo, Maica García, do presidente da Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel, e do presidente da Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol e comarca, Emilio Vázquez, presentan o balance do impacto turístico da Semana Santa Ferrolá. Salón de recepcións.
El presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel, durante su intervención
Jorge Meis
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La ciudad naval despidió hace escasamente tres días su Semana Santa más exitosa, batiendo récords de visitantes y con un impacto económico nunca antes visto. Así lo afirmó ayer el alcalde, José Manuel Rey, que acompañado de los presidentes de la Junta General de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel, y de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarca, Emilio Vázquez, y de la concejala de Turismo, Maica García, realizó el ya tradicional balance de esta festividad.

“A Semana Santa deste ano segue a superarse por multitudinaria, pero tamén polas emocións vividas”, aseguró el regidor, defendiendo la importancia de “seguir traballando unidos y crendo en Ferrol por enriba de todo”. A nivel de cifras, Rey Varela detalló que, “entre o venres de Dolores ata o luns de Chamorro pasaron pola cidade máis de 400.000 persoas”, lo que se tradujo en la movilización de unos 50 millones de euros.

Trabajo constante

En este sentido, el alcalde puso en valor el trabajo constante de las Cofradías de cara a mejorar cada año esta fiesta –incidiendo además en la labor desinteresada e incluso anónima de los propios cofrades–, así como el de los profesionales del sector hostelero y de los servicios, esenciales para garantizar la mejor experiencia para los visitantes. No obstante, el mayor reconocimiento del regidor fue dirigido a los propios ferrolanos, de quien dijo que eran los mejores embajadores de su ciudad.

También hizo referencia Rey Varela a la campaña turística “Toque Ferrol”, presentada por primera vez en la feria internacional Fitur y que posteriormente fue relanzada poco antes de la Semana Santa, alcanzando el vídeo más de 35.000 reproducciones. A este respecto, el primer edil apuntó que el ‘spot’ cumplió su objetivo no solo por viralizarse, sino también por visibilizar las características únicas del municipio.

Volviendo a las cifras, José Manuel Rey detalló que, entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección se logró un nivel de ocupación hotelera del 100% y que el resto de los días se alcanzaron cifras similares. Las oficinas de turismo de Curuxeiras y la plaza de España, relató, atendieron a unas 2.400 personas, principalmente españolas, pero también provenientes de países como Argentina, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia o Ucrania. Asimismo, aseguró que, si bien se mantiene el perfil de visitantes de personas de avanzada edad, en esta ocasión se corroboró que ya se está diversificando, con un repunte de gente joven que llega a la ciudad en pareja o en grupo. Otro dato de interés que destacó Rey Varela es la consolidación del turismo de recuerdos vinculados a la ‘mili’, que se equipara al interés que genera el carácter industrial de la urbe naval.

Oferta turística

Por otro lado, el alcalde profundizó en la buena aceptación que han tenido este año las diferentes propuestas socioculturales que se celebraron en paralelo a la Semana Santa. Así, la cuarta edición de la Festa do Marisco se saldó con más de 20.000 participantes, mientras que las múltiples visitas guiadas gozaron de “resultados excepcionais”, con niveles de reserva al 97% –unas 516 personas–. También se destacó que sobre 2.500 visitantes se acercaron a conocer el castillo de San Felipe.

Por su parte, el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana, Fernando Iguacel, calificó de “éxito total” la celebración, asegurando que fue “la más extraordinaria que yo he vivido” y destacando el trabajo de todos los que tomaron parte en su organización. A este respecto, el representante incidió en que pudieron salir a la calle las 24 procesiones programadas, algo excepcional dados los imprevistos –generalmente relativos al tiempo– que suelen surgir cada año.

Asimismo, su homólogo de la Asociación de Empresarios de la Hostelería, Emilio Vázquez, aseguró que “hacía muchos años” que no se veía tal nivel de actividad y de afluencia de personas por la ciudad, subrayando el trabajo conjunto de la administración y las diferentes entidades de cara a poner en valor la “Marca Ferrol”.

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