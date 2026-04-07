Llamamiento al Celta de Vigo para que se sume a la lucha de la ferrolana Julieta

Julieta con Lucía, su madre, de paseo en octubre de 2025 Emilio Cortizas

Tal y como hizo la responsable del Celta de Vigo, Marián Mouriño, el pasado 4 de marzo cuando envió una carta abierta a la cantante Madonna para tratar de localizar la camiseta celeste que vistió en el concierto que dio en Balaídos en 1990 —y cuya respuesta llegó por parte de la estadounidense tres días después, respondiendo que aún la conserva—, desde la iniciativa Museo RCF que capitanea Fran Serantes han lanzado un llamamiento a la propia presidenta para que colabore enviando una elástica de su equipo para el sorteo solidario con ‘Mi Princesa Rett’ que se celebrará este sábado 11 de abril en el D’Tapas durante la previa racinguista.

Ya son decenas de regalos los que han ido donando para la cita tanto empresas como negocios de Ferrol, pero también muchísimos deportistas de élite sobradamente conocidos y que han enviado, asimismo, vídeos en los que comparten sus mejores deseos para Julieta, la pequeña ferrolana con síndrome de Rett que visibiliza esta enfermedad rara en la comarca y cuya madre, Lucía García, se embarcó en el reto de conseguir fondos para que continúe la investigación y los ensayos que se realizan en el hospital catalán Sant Joan de Déu.

Rifas a dos euros

Futbolistas como Michel Salgado, Kiko Narváez o Roberto Carlos, además de exjugadores del Racing como Rubén Comesaña, Fran Noguerol, Jaume Jardi, Jesús Bernal y Carlos Vicente, son algunos de los últimos en sumarse a la exitosa iniciativa de Serantes, que necesita un impulso final de toda la sociedad ferrolana de cara a este sábado para “retar al Rett”.

Las participaciones se pueden adquirir a dos euros en el propio café bar D’Tapas (calle Alegre, 89), en Casalexo (Pardo Baixo, 15), Molino Viejo Cervecería (carretera de Castilla, 224), Chavs Clothing (Dolores, 38), Café Bar Morandeira (carreteta de San Pedro, 295), El Camarote (avenida Naturais, 42, en Fene), Clínica Podológica Santa Icía (Lugo, 21, en Narón) y Café Avanti (Dolores, número 40).

Las recompensas, por su parte, van desde camisetas donadas por equipos y jugadores, a las botas de Jon García o César Vallejo, pasando por una lámpara de ‘La Vaca Lucera’, cajas de vino, un tatuaje, cenas, un corte de pelo, cestas de productos y bonos de estética y podología, entre otras.

‘Bailando por Julieta’

No es la del Museo RCF la única acción solidaria que tendrá lugar en Ferrol este mes para contribuir a la causa de ‘Mi Princesa Rett’, puesto que desde la academia de baile Paso a Paso organizan para el próximo domingo 19 de abril, en el pabellón de Esteiro, el evento ‘Bailando por Julieta’, que comenzará a las 9.00 y se prolongará hasta las 20.00 horas.

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Así, durante los primeros 45 minutos se impartirá una clase de yoga, dando paso después a una sesión de zumba dirigida por varios integrantes de Zin Ferrol, A Coruña y Pontevedra. Después, a las 11.15, será el turno de la danza urbana con Tati Díaz, y el Crossfit a cargo del Atlantic, pasando el testigo a las 12.30 a las exhibiciones de las diferentes escuelas de baile de Ferrolterra.

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Con una pausa para comer, la actividad se retomará a las 16.00 horas, momento en el que prosiguen las demostraciones de las academias y también de los más pequeños —chupetes y biberones— de O Parrulo, Cidade de Narón y Unidade de Fene.