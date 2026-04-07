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Ferrol

Las XXII Xornadas Parkinson se celebrarán el viernes con ponencias de expertos en Ferrol

Se desarrollarán en el centro cívico de Caranza el 11 de abril, de 17.00 a 19.30

Redacción
07/04/2026 23:35
Imagen de archivo de una ponencia de Parkinson Ferrol
Imagen de archivo de una ponencia de Parkinson Ferrol
Emilio Cortizas
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En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Parkinson, que se celebra el próximo sábado 11 de abril, la Asociación Parkinson Ferrol organiza el viernes 11 la vigésimo segunda edición de sus jornadas anuales, esta vez con cuatro ponencias de personas expertas y pacientes. Se desarrollarán en el centro cívico de Caranza de 17.00 a 19.30 horas y contarán, como es habitual, con entrada libre. 

El doctor Ángel Aneiros, neurólogo del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), hablará sobre los ‘Avances en el manejo de la enfermedad de Parkinson: más allá de controlar los síntomas’, mientras que Óscar González, presidente de la entidad ferrolana, lo hará sobre ‘A miña vida con Parkinson’

Por su parte, Ana Isabel Rodríguez, que codirige el grupo de Neurobioloxía Celular e Molecular de Parkinson del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (Cimus) de Santiago de Compostela, ahondará en ‘¿Cómo avanza la investigación en la enfermedad de Parkinson?’, y Kuka García, que tiene en su haber dos medallas de oro y una de plata en el Campeonato del Mundo de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) en 2025, contará su experiencia como paciente y deportista de alto nivel. 

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