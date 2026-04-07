La entidad Aspanaes, protagonista junto a Gadis del Día de Concienciación sobre el Autismo

La conselleira Fabiola García, este martes, en el acto conmemorativo Cedida

La Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del Espectro Autista de la Provincia de A Coruña (Aspanaes), con sede en Ferrol, presenta este miércoles una acción de sensibilización en el marco de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemoró el pasado jueves 2 de abril.

Se trata de una colaboración que realizan junto a la empresa de supermercados Gadis y que verá la luz a las 11.00 horas en la superficie comercial que la marca tiene en la carretera de Catabois. Avanzan desde la entidad social que en la iniciativa han participado los chicos y chicas de su centro de atención diurna y residencial ‘Coral Seoane’, que está ubicado en San Pedro de Leixa, que son personas “con autismo y grandes necesidades de apoyo”.

Ellos y ellas tomaron parte activa del diseño del símbolo del infinito que aparecerá en las bolsas que se entregarán a la clientela de todos los establecimientos de la compañía en la ciudad de Ferrol, lo que contribuirá a dar visibilidad a trastornos que, se estima, presentan el 1% de la población mundial.

Ahondan desde Aspanaes en que se trata de “una acción especialmente significativa, ya que pone en valor que, con los apoyos adecuados, las personas con autismo —también aquellas con mayores necesidades de apoyo— pueden contribuir activamente a la sociedad” y valoran que sea con ellos el estreno de Gadis como impulsor de una colaboración de estas características con entidades sociales.

Plan Galego Autismo

Precisamente, en el contexto de la efeméride, la conselleira de Política Social de la Xunta, Fabiola García, anunciaba este martes en el acto celebrado en Santiago de Compostela que el gobierno autonómico está trabajando ya en el primer Plan Galego de Autismo, que buscará garantizar el bienestar integral, los derechos y la plena inclusión de las personas con TEA.

La Federación de Autismo de Galicia conmemoró la fecha en el Monte do Gozo bajo el lema ‘Menos xuízos, máis apoios’, ahondando la responsable política en que la estrategia pasará por “articular políticas públicas” y estará lista el año que viene. En concreto, buscará reforzar los recursos y las intervenciones dirigidas a los diagnósticos y la atención temprana, garantizando la salud integral y asegurando una respuesta educativa inclusiva y de calidad en todas las etapas.

Asimismo, abordará “o impulso da transición á vida adulta, facilitando o acceso ao emprego e á formación”. Contempla también tejer redes de apoyo no solo a las personas con TEA, sino también a sus familias y a los profesionales que trabajan con este colectivo. Recordó García que la Xunta impulsa el primer centro de atención integral en Friol, donde invierte 4,7 millones.