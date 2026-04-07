La bandera verde y azul vuelve a lucir en el Consistorio por el Día Mundial del Pueblo Gitano

Los alumnos realizaron un repaso por los 300 años de historia del colectivo Jorge Meis

El palacio municipal de Ferrol acogió esta mañana el acto institucional en conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra cada año desde 1990 el 8 de abril. El evento, que dio comienzo a las 11.00 horas, estuvo presidido por el alcalde, José Manuel Rey, y contó con la presencia de la concejala de Política Social, Rosa Martínez; miembros de la corporación ferrolana; la coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano, Silvia Gil; y una veintena de alumnos del programa Aprender Traballando de esta entidad.

Así, la cita arrancó con la interpretación en marimba y timbales de la pieza ‘Gitano’, de Alice Gómez, por parte del dúo de la Banda de Música de Ferrol formado por Robin Leira y Ramón Dopico. Tras esto, tomó la palabra Martínez Beceiro, que señalo que el objetivo de la jornada era celebrar la historia de este colectivo, así como su cultura, representada en la bandera verde y azul, en alegoría al campo y el cielo, con una rueda roja como símbolo de la libertad.

La estudiante Miriam Jiménez leyendo el manifiesto de la Fundación Jorge Meis

Seguidamente, la alumna Miriam Jiménez tomó la palabra para leer el manifiesto fundacional de Secretariado Gitano, reivindicando que pertenecer a este pueblo “es llevar en la sangre tres siglos de historia, de lucha, de música, de familia y de tradición”. Posteriormente, otros 15 estudiantes tomaron el podio para relatar en conjunto algunos de los episodios, tanto a nivel nacional como internacional, que ha vivido el colectivo en los últimos 300 años, incluidos algunos especialmente oscuros, como su persecución en la España del siglo XVIII o la conocida como la ‘Noche de los Gitanos’, cuando más de 4.000 personas fueron exterminadas el 2 de agosto de 1944 en el campo de concentración de Auschwitz.

El último en tomar la palabra fue el alcalde, José Manuel Rey, que trasladó a los alumnos “o apoio de toda a cidade” de cara a lograr una igualdad real y efectiva, señalando que en los últimos años se habían logrado grandes avances pero que aún quedaba mucho camino por recorrer. El acto finalizó, como ya es tradicional, con la entrega al Concello de la bandera del pueblo gitano, que fue colgada en la escalinata del palacio municipal.