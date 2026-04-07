Fenollós acompaña al autor del libro sobre los manuscritos del Mar Muerto, ‘Qumrán’, en Ferrol

Montero Fenollós y Vázquez Allegue presentaron en 2025 ‘Mesopotamia’ Daniel Alexandre

Este miércoles 8 se presenta en la Central Librera de la calle Dolores de Ferrol ‘Qumrán’, una obra de Jaime Vázquez Allegue, que estará acompañado del director de la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, que se ocupa de las excavaciones en el castro de Esmelle, Juan Luis Montero Fenollós. El encuentro, que empezará a las 19.00 horas, dará a conocer el que se considera el acontecimiento más importante de la arqueología en el siglo XX: el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, en el año 1947.

Estos textos, que constituyen más de 800 y fueron redactados entre el siglo III a. n. e. y el año 70 n. e., detallan el contexto sociopolítico y religioso de Jerusalén en la época y los orígenes del cristianismo.

Jaime Vázquez Allegue es uno de los mayores expertos en estos manuscritos a nivel mundial, por lo que el encuentro en Ferrol se convierte en una oportunidad única de acercarse a los pormenores de estos hallazgos, desde los grandes rollos encontrados hasta los fragmentos menores más deteriorados.