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Descubrimientos

Fenollós acompaña al autor del libro sobre los manuscritos del Mar Muerto, ‘Qumrán’, en Ferrol

Jaime Vázquez Allegue, el autor de la obra, es uno de los mayores expertos a nivel mundial en estos textos

Redacción
07/04/2026 19:01
Montero Fenollós y Vázquez Allegue presentaron en 2025 ‘Mesopotamia’
Montero Fenollós y Vázquez Allegue presentaron en 2025 ‘Mesopotamia’
Daniel Alexandre
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Este miércoles 8 se presenta en la Central Librera de la calle Dolores de Ferrol ‘Qumrán’, una obra de Jaime Vázquez Allegue, que estará acompañado del director de la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, que se ocupa de las excavaciones en el castro de Esmelle, Juan Luis Montero Fenollós. El encuentro, que empezará a las 19.00 horas, dará a conocer el que se considera el acontecimiento más importante de la arqueología en el siglo XX: el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, en el año 1947.

Estos textos, que constituyen más de 800 y fueron redactados entre el siglo III a. n. e. y el año 70 n. e., detallan el contexto sociopolítico y religioso de Jerusalén en la época y los orígenes del cristianismo.

Jaime Vázquez Allegue es uno de los mayores expertos en estos manuscritos a nivel mundial, por lo que el encuentro en Ferrol se convierte en una oportunidad única de acercarse a los pormenores de estos hallazgos, desde los grandes rollos encontrados hasta los fragmentos menores más deteriorados.

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