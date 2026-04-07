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Primera edición

El Xeoparque Mundial de O Courel será el primer escenario de la I Olimpíada de Bioloxía da ESO con participación de Ferrolterra

Alumnado de los IES Moncho Valcarce (As Pontes), As Telleiras (Narón), Canido y Concepción Arenal (Ferrol), y el CPI As Mirandas (Ares), están implicados

Redacción
07/04/2026 19:10
Imagen de una actividad sobre minería aurífera en el Xeoparque Mundial Unesco Montañas do Courel
Imagen de una actividad sobre minería aurífera en el Xeoparque Mundial Unesco Montañas do Courel
Xeoparque Montañas do Courel
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La organización de la I Olimpíada de Bioloxía da ESO de Galicia, que celebrará una primera fase telemática el jueves 30 y una presencial el sábado 30 de mayo en el Xeoparque Mundial Unesco Montañas do Courel, celebra el éxito de participación de un total de 593 estudiantes de 45 centros educativos de las cuatro provincias. Entre los 22 situados en la de A Coruña figuran los IES Moncho Valcarce (As Pontes), As Telleiras (Narón), Canido y Concepción Arenal (Ferrol), y el CPI As Mirandas (Ares).

La convocatoria, una iniciativa del Colexio Oficial de Biólogos de Galicia –Cobga– en colaboración con la Asociación Olimpiada Española de Biología –OEB–, pretende estimular el gusto por este tipo de ciencias y por la investigación.

Por este motivo, tanto esta como las ediciones posteriores tendrán lugar en espacios con un importante interés natural, como en este caso ocurre con la colaboración del Xeoparque Mundial de la Unesco en cuestión, que abarca los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil.

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