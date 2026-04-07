El PSOE acusa al alcalde de permitir el colapso del área de cultura por falta de personal

Los socialistas lamentan que ninguna de las 23 nuevas incorporaciones se destine a este negociado Daniel Alexandre

El grupo municipal socialista criticó este martes duramente al alcalde, José Manuel Rey, al que acusan de desatender las necesidades del área de Cultura. Por medio de un comunicado, la formación afeó al regidor que de los 23 administrativos que se incorporaron el pasado marzo al organigrama consistorial, ninguno de ellos fuese destinado al mencionado departamento, pese a que su responsable, afirman, “vén recoñecendo abertamente en cada comisión, dende o inicio do mandato, que non dispón de medios humanos suficientes para sacar adiante o traballo pendente”.

“Resulta insólito que o propio concelleiro de Cultura dea a voz de alarma pola falta de persoal e que o alcalde, tendo agora a oportunidade de incorporar a 23 persoas, decida mirar para outro lado”, sentenciaron los socialistas, asegurando que, con ello, está “desautorizando” a su propio edil, además de “sentenciar á parálise” a este departamento. De igual forma, desde la agrupación consideran que el no destinar ninguno de estos funcionarios al negociado que dirige José Antonio Ponte Far es algo deliberado que busca “enviar unha mensaxe directa ao sector”.

De este modo, el grupo municipal instó al regidor a dejar de emplear las contrataciones “como unha ferramenta de propaganda” y que “solucione os problemas de xestión” de la administración local.

Refuerzo significativo

Estas críticas, señaló posteriormente el gobierno local, “non se corresponden coa realidade nin co esforzo realizado nestes anos para mellorar o funcionamento e a capacidade da área de Cultura”, afeando a los socialistas que, al inicio del mandato, el departamento “carecía de persoal” y que ni tan siquiera contaba con un funcionario.

En este sentido, el Concello detalló que en los últimos tres años se han incorporado a este negociado una jefatura de servicio y otra de sección y tres administrativos, a los que “en breve” se sumará otro más –además de cubrir la vacante por jubilación del responsable del departamento–, “o que evidencia o compromiso por dotar de estrutura e recursos unha área que anteriormente estaba desatendida”. Igualmente, el Consistorio recordó que también se sumaron a la plantilla de la biblioteca una directora, una ayudante y un auxiliar, además de adelantar al mes de febrero la incorporación del personal ligado al Plan de Eemprego Local (PEL) de la Diputación de A Coruña –anteriormente se hacía en septiembre–.