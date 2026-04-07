El Nachiños Fest 2026 sonará más al norte que nunca desde el puerto de Ferrol

Los abonos para esta séptima edición están a la venta en la web del festival al precio de 45 euros Juan Rey-Cabarcos

La organización del Nachiños Fest ya tiene cartel completo, a falta de algunas sorpresas, para su VII edición, que volverá a celebrarse por segundo año consecutivo en el puerto de Curuxeiras, el fin de semana del 14 y 15 de agosto. Con The Rapants y Baiuca como cabezas de cartel, este año se presenta una propuesta más del norte que nunca, protagonizada por proyectos gallegos aunque también se cuelen otros como los asturianos Puño Dragón y los madrileños La Milagrosa.

The Rapants repite en el festival ferrolano después de actuar hace tres años en el escenario de Covas, un período que le bastó para hacerse con el público hasta el punto de volver ahora como una de las principales apuestas, que acaba de presentar nuevo álbum, ‘Rapants Club’, ante 6.000 personas en Santiago de Compostela.

El nombre de Baiuca tampoco goza de menos reconocimiento, constituyendo una de las propuestas más señaladas del panorama contemporáneo gallego, que llegó a elevar al nivel de auténtico género musical la tendencia a reinterpretar la música tradicional a través de la electrónica. En su última gira antes del Nachiños, el artista arrasó con las entradas de algunas de las salas más prestigiosas tanto de Galicia como del resto del estado.

Cartel completo

Aunque sean mayoría, los proyectos musicales de marca gallega no son los únicos, y entre los de fuera priman vecinos de Asturias y Ponferrada como son Puño Dragón y Pavlenha, respectivamente. Ambos representan dos de los nombres más reseñables de la música emergente, en el caso de los primeros proponiendo un sonido enmarcado en el rock alternativo y en el segundo, combinando pop y rock desde una mirada totalmente actualizada.

Desde Madrid se suma La Milagrosa, una agrupación marcada por su energía escénica que ya se está consolidando como una de las más recientes revelaciones de la escena estatal.

Reservando como siempre un espacio al talento regional se incluye a Eris MacKenzie, Raze y hydn, esta última artista enmarcada en los conciertos Vibra Mahou como elegida para la colaboración entre la marca y Fundación Paideia Galiza.

Además, vuelven DJ Flaca (groove con influencias latinas, electrónica y referentes globales) y Grande Osso (mezcla de pop electrónico y alternativo con notas de cultura popular).

La Xunta vuelve a apoyar el Nachiños Fest a través de Turismo de Galicia (Concertos do Xacobeo), así como el Concello y la Diputación. Por la parte empresarial, cuenta con la colaboración de Reganosa, Gadis, Barceló, Fundación Isidro Silveira y Más Ferrol.