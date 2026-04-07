Darío Villanueva, escritor que dirigió la RAE, protagoniza el próximo ‘Faladoiros Literarios’

En su trayectoria destaca su labor como crítico literario en ABC y El Mundo RAE

El salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogerá la próxima sesión del ciclo ‘Faladoiros Literarios’, que organizan en colaboración dicha delegación de la Universidade da Coruña –UDC– y el Concello. Este encuentro tendrá lugar el martes 14, a las 19.00 horas, y estará protagonizado por Darío Villanueva, académico y exdirector de la Real Academia Española –RAE– que, en conversación con Raúl Salgado, periodista de la Cadena Ser Ferrol, se centrará en su último ensayo, ‘El atropello a la Razón’ (2024).

Alrededor de esta obra, que recibió el primer premio de ensayo concedido por las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, girará la cita con el vilalbés, elegido académico numerario en 2007, ingresando al año siguiente en la RAE. Desde 2015 hasta 2019 fue director de esta institución estatal, justamente después de haberse ocupado de su Secretaría las cinco últimas anualidades. Asimismo, de 2015 a 2020 fue miembro del Consejo de Estado.

Además de ser doctor en la vertiente Hispánica por la Autónoma de Madrid, Darío Villanueva se licenció en Filoloxía Románica por la Universidade de Santiago de Compostela –USC–, de la que fue rector entre 1994 y 2002, después de ser decano durante tres años de su propia facultad. Desde 2010 preside el patronato de la Universidad de Nebrija y en su trayectoria también destaca el haber sido nombrado doctor honoris causa por 14 universidades de tres continentes distintos. Las personas interesadas en acudir a la cita pueden apuntarse, sin coste alguno, contactando con vcfrs@udc.gal o 881 013 800 antes de las 14.00 horas del lunes, o a través del siguiente enlace.