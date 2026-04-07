Alberto Chan | “Una cosa es ser un buen economista y otra muy distinta, un buen inversor”

Alberto Chan lleva 21 años trabajando en Bolsa Daniel Alexandre

Con una rentabilidad del 44%, el fondo A&A que asesora el ferrolano Alberto Chan volvió a liderar el ranking en la categoría de renta variable internacional, un éxito teniendo en cuenta que compite con otros 2.700 y que el suyo es, además, un fondo “de autor”.

Aunque el porcentaje de crecimiento es inferior al del ejercicio pasado –un 54%– el mérito es mayor por un motivo, explica Chan, que tiene que ver con la comparación con la media mundial, que en 2024 fue del 22%, por el 7% del pasado 2025. “Este fue el de la consagración total”, apunta, “porque si en el primero más que dupliqué la rentabilidad media, en 2025 la sextupliqué”.

Estas cifras han llevado al fondo, comenta el ‘trader’ ferrolano, a alcanzar la valoración máxima, las cinco estrellas, una puntuación que se obtiene a partir del tercer año en el mercado. “Cuando cumples ese periodo de tiempo en marcha te califican, como se hace, por ejemplo, con las estrellas Michelin en los restaurantes”, destaca antes de asegurar que el fondo ya ronda los 25 millones. “En 2024 eran diez”, precisa, si bien cuando se creó en Ferrol tenía 60.000 euros. Ahora son 1.500 inversores.

“La situación geopolítica siempre genera oportunidades; de hecho, las Bolsas están en máximos" Alberto Chan, 'trader' y asesor del fondo de inversión A&A

La clave del éxito, asegura Chan, es un enfoque peculiar, en el que el fondo “se beneficia tanto de las subidas como de las bajadas en Bolsa”. En ese sentido, la conflictividad geopolítica es un factor a tener en cuenta. “Me sé anticipar muy bien a cualquier conflicto, como subidas del petróleo o guerras”, dice, “y podríamos decir que mi habilidad como ‘trader’ es la psicopatía financiera, es decir, que no te afecte a nivel emocional: no estar supercontento cuando ganas ni estar estresado cuando pierdes. En definitiva, estar sereno, atenerse al plan establecido, aplicarlo y no dejarse llevar por las emociones”.

Esta es para Alberto Chan la parte más “complicada”, puesto que la otra, la que se fundamenta en conocimientos y experiencia –él lleva 21 años en el sector– está vinculada al aprendizaje. “Analizar noticias y gráficos, prever qué compañías pueden subir es algo que cuatro catedráticos de Economía con Inteligencia Artificial podrían hacer, pero la clave es controlar las emociones. Una cosa es ser buen economista y otra buen inversor”.

Junto a esa “cualidad”, Chan tiene también una forma de operar diferente, las ‘opciones vanilla’. “Son un instrumento muy similar a un seguro de coche” afirma el ‘trader’, “por ejemplo, pagando unas primas si el petróleo sube. De este modo, esas primas se revalorizan veinte veces. O al revés, si el petróleo baja. Eso me permite beneficiarme de cualquier cosa que ocurra en el mundo, a diferencia de los fondos tradicionales”.

Con este balance –la primera vez que un fondo español consigue el número 1 en esta categoría–, Chan destaca que “logramos ganarles a los americanos” y la previsión es alcanzar en tres años los 100 millones de inversión”.

Sobre la inestabilidad actual y cómo afecta a los mercados, el ferrolano explica que “cualquier contexto siempre da oportunidades” y, en ese sentido, recuerda que las Bolsas están “en máximos históricos”.