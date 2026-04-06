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Incendio en Chamorro completo
Ferrol

Controlado el incendio de Chamorro, que abre de nuevo los accesos de subida a la ermita

Desde las 17.30 horas ya se puede volver a acceder al templo a través del camino de tierra y la carretera

Redacción
06/04/2026 15:20

Este Lunes de Pascua, mientras se celebra una multitudinaria romería en la ermita de Chamorro, un incendio forestal localizado en la zona baja de la capilla, en dirección a la fuente, movilizaba a los equipos de emergencia y obligó a que la Policía Local cortase los accesos, tanto por el camino de tierra como por la carretera.

El fuego se detectó en torno a las 15.00 horas y se daba por controlado, según la información del Concello de Ferrol, en torno a las 16.45. Cinco efectivos del parque de Bomberos de Ferrol, una brigada y una motobomba de Brigadas Forestais de la Xunta de Galicia, que estaban allí de retén desde por la mañana, fueron quienes se encargaron de las tareas de extinción.

Las temperaturas han superado los 30 grados después de días en los que no ha llovido, por lo que el terreno está especialmente seco y la brisa tampoco ayudó a las tareas de extinción. Además, confirman fuentes del operativo que el fuego estaba en un lugar de difícil acceso para los equipos de extinción.

No fue hasta las 17.30 horas cuando la Policía Local volvió a reabrir los accesos de subida a la ermita, tanto por el tramo asfaltado como por el primitivo, que discurre por la ladera del monte, quedando asegurada la zona.

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