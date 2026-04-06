Tres personas, evacuadas al hospital durante la romería de Chamorro, uno con un posible infarto

El 061 tuvo que movilizar una unidad UVI por un posible infarto Emilio Cortizas

Las altas temperaturas registradas durante la jornada de este lunes en Ferrol, con picos que llegaron a superar los 34 grados, favorecieron la asistencia a la tradicional romería de Chamorro. Sin embargo, estos datos meteorológicos, sumados a una afluencia de personas mucho más elevada de lo habitual, trajo como consecuencia numerosos casos de lipotimias.

Según detallaron esta tarde fuentes municipales, un total de 20 personas tuvieron que ser atendidas por los voluntarios de Protección Civil de Ferrol y por agentes de la Policía Local. Asimismo, de esta veintena, dos tuvieron que ser trasladados en ambulancia al centro hospitalario de referencia, mientras que para un tercero se movilizó un vehículo de soporte vital avanzado (UVI) por un posible infarto de miocardio.