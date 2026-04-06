Récord de romeros en un Lunes de Chamorro a más de 30 grados en Ferrol

Durante toda la mañana y mediodía la ermita estuvo a reventar Jorge Meis

Hasta que el fuego hizo acto de presencia en torno a las tres de la tarde para ensombrecer la fiesta hasta que se sofocó dos horas después, la romería de Nosa Señora do Nordés, en Chamorro, resplandeció este Lunes de Pascua como nunca.

Fueron miles las personas que quisieron cumplir un año más con la tradición de subir a la ermita, beber de la fuente, dejar una vela con sus peticiones o agradecimientos a la Virgen, y disfrutar de unas maravillosas vistas de la ría comiéndose unas rosquillas o un bocadillo.

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La mayor parte de los vendedores durmieron ya allí y comenzaron a trabajar en torno a las siete de la mañana, recibiendo a los primeros romeros una hora y media después. El aluvión llegó desde las diez, cuando el sol ya empezaba a calentar con fuerza en una jornada en la se rozaron los 34 grados, según el registro de la estación del CIS de A Cabana.

Mucha gente y mucho calor

Precisamente, el calor provocó una decena de intervenciones de los equipos de emergencia, evacuando a personas indispuestas por lipotimias. “Nunca tanta gente vimos”, decían unos vecinos de Serantes que cumplen anualmente con la cita.

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Lo confirmaban los vendedores de rosquillas, asegurando que llevaban “mucha venta”, al igual que los que ofrecían helados y granizados, así como refrescos o aguas que llegaron a costar 2 euros el botellín. “Se aprovechan”, se lamentaba una señora. Otros, se refrescaban en la fuente, a donde acudían también los muchos perros que subieron con sus dueños y necesitaban un refrigerio para soportar las altas temperaturas.

Demostró Chamorro que no entiende de clases ni de cuentas bancarias. Tampoco de edades, puesto que los carritos de bebé se abrían paso a decenas, los mayores se apoyaban en sus bastones —o subían en el bus, aunque se antojaron escasos y poco organizados, llegando a intervenir la Policía para evitar trifulcas entre la gente que esperaba en la cola— y los jóvenes decidían qué hacer al llegar arriba tras subir la cuesta: “Entrar ahora en la capilla, ‘bro’, es muerte segura”, decía uno a otro amigo.

Afluencia de gente en la romería de Chamorro Jorge Meis

Dentro, se sucedieron las misas a las 10, 11, 12 y 13.00 horas, esta última siendo el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, quien la ofició. Ante el altar, muchos observaban a la Virgen y uno de ellos defendía que “da igual que sea bonita o fea, lo importante es el interior”.

Fue desde allí de donde salió la procesión tras la última eucaristía, portada una vez más Nosa Señora do Nordés por Manuel Prado, un vecino de Serantes que lleva siendo sus pies desde hace 13 años porque, dice, “yo venía y la miraba y se me caían los ojos; la amo, la quiero mucho, ya la quería mucho mi abuela”. Entretanto, el cuarteto Os Estrobos, capitaneado por Marcos García, ponía un año más la banda sonora a la cita festiva.

El obispo presidió la última misa, la de la una de la tarde, en la ermita ferrolana Jorge Meis

Carmela, mitad cedeiresa y mitad ferrolana, era la primera vez que participaba de la romería, que describía como “divertida, con mucho calor y mucha gente, bonita y agradable”. Ella y su pandilla subían para ver la procesión, comer algo y bajar con calma por la tarde, un plan que secundaron muchos, dispersos por los peñascos mientras disfrutaban de la panorámica y la poca brisa que corría.

"Esto también es Ferrol"

Los propietarios de la ermita confirmaban que para ellos también se trató de una jornada de récord de participación, mientras otros se afanaban en el atrio para intentar colocar las velas que se agolpaban, de colores, encendidas con la mayor de las devociones. Nuevamente, las camisetas del Racing y del Baxi se vieron en cientos, incluso una del OAR y algunas del Dépor, que todo hay que decirlo.

Fueron muchos los que se quedaron a comer en el monte Jorge

“Venimos de cifras récord de participación en la Semana Santa y todo el mundo coincide en que hay muchísima gente”, admitía el alcalde, José Manuel Rey Varela, que caminó junto a su mujer y su hijo hasta lo alto del monte. “Es una tradición ferrolana a la que se ha sumado mucha gente que nos visita de fuera; esto pasa de padres a hijos, esto también es Ferrol y venimos a pedirle a la Virgen de Chamorro que tengamos un buen año”, trasladó el regidor, celebrando el éxito de la convocatoria, al igual que Jorge Suárez, portavoz de Ferrol en Común, que acudió asimismo con sus hijos.

Y así, entre ‘selfies’ para el recuerdo con vistas a la ciudad, el placer de encontrar un hueco a la sombra de la ermita, el sabor de los filetes empanados que desprendían su olor al abrirse la fiambrera, el —afortunadamente leve— tropezón del obispo bajando de las rocas y el grito de “Ferrol Mola” en las voces infantiles de las niñas Alba y Rosalía, la ciudad cumplió un año más con su patrona en un día pletórico que, tradicionalmente, sirve para poner el broche de oro a las procesiones, y vaya si lo hizo.

A partir de esta misma semana, en la ermita se celebrará la Novena de la Virgen de Chamorro todos los domingos, con rezo a las 17.30 y eucaristías a las 18.00 horas. Están programadas para los días 12, 19 y 26 de abril, así como las jornadas del 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo, finalizando el 7 de junio.