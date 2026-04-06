Presentados los XXX María Casares que premiarán la trayectoria de la ferrolana Luma Gómez

Los XXX María Casares se presentaron este mismo lunes en A Coruña Cedida

La XXX edición de los premios de teatro María Casares, que este miércoles 8 extenderán la alfombra roja en el Rosalía de Castro de A Coruña, tiene entre sus finalistas a la escritora fenesa Paula Carballeira, como creadora de una obra que además está nominada en otra categoría. No obstante, el talento de la comarca despunta especialmente en esta convocatoria por la entrega del Premio de Honra Marisa Soto a la actriz local Luma Gómez (Ferrol, 1951), que se inició en la compañía aficionada Teatro Estudio y, a lo largo de más de 40 años de carrera, tuvo un papel decisivo en la dignificación del teatro gallego profesional.

Galeatro y Xarope Tulú llevan a escena ‘Berenguela na gaiola’, la obra por la que Paula Carballeira está nominada en la sección Mejor adaptación/traducción y que también es una de las cuatro propuestas que resultaron candidatas al premio a Mejor espectáculo infantil.

Independientemente de los resultados, Luma Gómez (fundadora de Teatro do Noroeste) ya tiene asegurado su premio honorífico, que fue creado en 1997 por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia –AAAG– para reconocer trayectorias consolidadas como la de la ferrolana, con relevancia en el desarrollo de las artes escénicas en la Comunidad.