Los vecinos de Canido denuncian robos de material en el huerto comunitario del barrio

Desde la asociación se lamentó que a las incursiones de jabalíes ahora se suman los hurtos Jorge Meis

“Corren malos tempos para a horta comunitaria”. Así de decepcionado se mostró esta tarde el presidente de la Asociación Veciñal de Canido, Roberto Taboada, al denunciar el tercer robo en menos de un mes en estas instalaciones del barrio.

Según relata el representante, el primer incidente se registró a comienzos del pasado mes de marzo, mientras que el segundo fue dos semanas después. En todos ellos, como en el último, descubierto el lunes por la mañana, “os amigos do alleo” han seguido un mismo patrón: acceden al huerto urbano por la noche, “remexen na zona de almacenaxe” y se llevan todo aquello que consideran de valor. Así, tal y como señala Taboada, hasta el momento los ladrones han sustraído varias carretillas, herramientas y útiles empleados para el cultivo.

En este sentido, el presidente de la asociación apunta que tras los dos primeros robos se optó por ser “discretos” y no denunciar la situación, dado que el valor de los elementos afanados no era muy elevado, pero que después de este último suceso se han decantado por dar la mayor visibilidad posible, avanzando además que se informará de ello a la Policía Nacional.

De este modo, el representante vecinal lamentó la coyuntura que atraviesa el huerto urbano, relatando que la parcela, desde el pasado verano, ha vuelto a sufrir incursiones de jabalíes, a las que ahora se suman estos robos. En este sentido, Taboada destacó la importancia de este recurso para el área, señalando desde su puesta en funcionamiento en el año 2021, sobre una treintena de familias “de media ducia de países de procedencia” han hecho uso del mismo, en muchos casos plantando especies autóctonas de sus lugares de origen que es complicado lograr por otros medios comerciales.