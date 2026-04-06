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Ferrol

La Xunta incorporará una línea entre la ciudad naval y Lugo al transporte regular por autobús

La ruta, que operará de lunes a viernes con un servicio especial el domingo, tendrá parada en As Pontes

Redacción
06/04/2026 22:04
La nueva concesión operará hasta el año 2030
La nueva concesión operará hasta el año 2030
Jorge Meis
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El gobierno gallego, a través del Consello da Xunta, autorizó este lunes la licitación de la nueva concesión del transporte de viajeros por carretera para el eje A Coruña-Ferrol-Ortigueira-Viveiro-Vilalba-Lugo. Según detalló la administración autonómica, este contrato, presupuestado en 2,7 millones de euros y con una vigencia hasta 2030, introducirá “melloras” en algunos de sus servicios, “reforzando as conexións directas entre as principais cidades de Galicia”.

No obstante, la novedad más llamativa es la incorporación de una nueva línea que unirá las localidades de Ferrol y Lugo, haciendo parada en As Pontes. Esta ruta, por tanto, formará parte de la prestación interurbana ‘Conecta’, presentada por primera vez el pasado 2024.

Se trata de un servicio que operará de lunes a viernes con tres trayectos por sentido, con salidas desde la ciudad naval a las 06.30, 14.30 y 17.30 horas, mientras que desde la urbe amurallada los autobuses partirán a las 06.30, 17.30 y 19.30 horas. Asimismo, se realizará un trayecto adicional los viernes lectivos en dirección a Ferrol a las seis de la tarde, así como otro hacia Lugo los domingos, únicamente durante el curso universitario, a las ocho de la tarde.

En este sentido, desde la Xunta se señaló que gracias a esta nueva línea se realizarán un total de 1.408 servicios adicionales al año. De igual modo, destacó que se optó por incorporar la parada de As Pontes al nuevo trayecto “tras comprobar que máis de medio millón de desprazamentos anuais se realizan en vehículo privado” entre la ciudad naval y la villa pontesa.

La nueva concesión, por otra parte, beneficiará a las rutas que a día de hoy conectan los municipios de As Somozas, Cabanas, Cedeira, Cerdido, Fene, Mañón, Moeche, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume y San Sadurniño, si bien no se han detallado las futuras mejoras.

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