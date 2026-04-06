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Ferrol

La suerte sonríe a Caranza con un premio de la Bonoloto de más de 62.000 euros

Un boleto sellado en una cafetería del barrio ferrolano ha sido uno de los dos acertantes de segunda categoría

Redacción
06/04/2026 10:57
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Fachada de la cafetería Pacific, en Caranza
Cedida
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El sorteo de la Bonoloto de este pasado domingo 5 de abril ha dejado un premio en el barrio de Caranza. En concreto, se trata de uno de los dos boletos premiados en segunda categoría (cinco números más el complementario) de la combinación 28-47-05-15-22-36, complementario 19 y reintegro 7.

El billete se ha sellado en la cafetería Pacific, en el número 62 de la avenida de Castelao y despacho receptor número 30.320, cuyo poseedor o poseedora se embolsa 62.447,20 euros. Esa misma cantidad también se la adjudica otra persona que participó del sorteo en la Administración de Loterías nº 22 de Salamanca.

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