Gran afluencia en las playas ferrolanas por las altas temperaturas registradas

La playa de Doniños presentaba un nivel de afluencia propio de verano Jorge Meis

Si bien el buen tiempo acompañó, por primera vez en varios años, las celebraciones de Semana Santa en Ferrol, la jornada de este lunes se caracterizó por una temperatura notablemente elevada para esta época del año. Y es que, según los datos registrados en la estación meteorológica del CIS de A Cabana, la media del día –incluyendo las mínimas de la noche– se situó en los 18,5 grados, aunque la mayor parte de las horas de sol rondó los 23, con sensación térmica de 25,1 e incluso se alcanzaron picos de 34,2, unos niveles poco frecuentes incluso es verano.

Ante esta situación y aprovechando la jornada festiva, centenares de ferrolanos se acercaron a los arenales del municipio para disfrutar de un día de playa como alternativa o incluso continuación de la romería de Chamorro. Esta coyuntura meteorológica, no obstante, parece que no durará, según el portal Meteogalicia, que anticipa una bajada generalizada de las temperaturas para mañana y el miércoles, y episodios de lluvia.